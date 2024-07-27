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經濟
新股巡禮

匯舸攻船舶ESG方案 市場增長快

【明報專訊】近年ESG（環境保護、社會責任及管治）議題無處不在。在環球航運行業來說，為船隻減碳排放，如安裝脫硫系統方案是典型例子。從事船舶ESG解決方案供應的匯舸環保（下簡稱「匯舸」）上月底向港交所遞交上市申請。按截至今年6月底船舶脫硫系統已完成及手頭訂單的累計數目計，匯舸是內地民營最大船舶脫硫系統提供商，於全球亦排第十。

撰文 旻晞

其實匯舸早於2019年便籌備來港上市，惟至2020年下半年改變主意，不再以來港上市為目標，眼光轉回內地資本市場。集團終於今年2月新三板掛牌，半個月後便宣布與銀河證券簽訂書面輔導協議，計劃到北交所上市，怎料到6月又宣布終止計劃，再至7月底轉道香港，向港交所遞表申請上市，並找來中信證券及中國銀河國際擔當聯席保薦人。

成立於2017年的匯舸，所提供的方案或業務包括船舶脫硫方案、船舶節能減碳方案、船舶清潔能源方案，以及全球海事服務，當中船舶脫硫方案是集團核心業務，過去3年有關業務收入都佔集團總收益逾65%以上，第二收入來源來自全球海事服務，佔大約兩成多收入。

其船舶脫硫系統由各種關鍵零部件組成，包括脫硫塔、海水泵、水質分析儀、煙氣分析儀、電控系統、板式冷卻器、水處理單元及氫氧化鈉單元，分為「開式」及「混合式」兩類型，根據目標客戶對船舶服務模式的不同偏好，確保煙氣排放的硫含量符合防止船舶污染國際公約（MARPOL）的規定。

收入盈利保持急速增長

自國際海事組織於2016年首次提出全球硫氧化物排放限制以來，船舶脫硫解決方案始終主導了全球船舶ESG解決方案市場，去年便約佔行業的50%（其餘方案包括採用低硫燃油，以及安裝船舶清潔能源供應系統）。而全球船舶脫硫解決方案市場從2017年的1.37億美元增加到2020年的37.76億美元，其在船舶ESG解決方案行業的市場份額從18.1%上升到81.6%，雖然2020年新冠疫情令市場規模收縮至11.37億美元，但按弗若斯特沙利文研究報告預料，市場將由去年起反彈，至2028年達到42.83億美元規模，其間年均複合增長率達22.6%。

市場快速增長，亦令匯舸過去兩年以致今年首4個月，收入及盈利都能保持急速增長（見表）。市場近年急促擴大，其背景是國際航運界政策所推動。公司於招股文件便指出，自2020年以來全球及國家ESG規定及倡議不斷演變，推動對其船舶環境解決方案及全球海事服務的需求增加。有關要求及倡議包括國際海事組織引入自2020年初起限制船用燃油含硫量不得超過0.5%的規定，以及國際海事組織成員國所同意旨在約於2050年或之前實現淨零排放的經修訂GHG減排策略。

客戶高度集中存風險

或減議價能力

既然有市場，亦自然有競爭對手。作為全球第十大船舶脫硫系統供應商，其市場佔有率亦僅約2.5%，與排名第一的公司市佔率9.4%相距6.9百分點，其實差距不算太大，事實上行業首十大從業者合共佔約56.4%市佔率、首五大佔35.8%，某程度都反映市場結構比較分散。但近年匯舸毛利率（按收入減去採購成本）大體保持升軌，即使今年首4月有所下跌。集團於招股文件中，未有對採購成本的細項數據作說明，亦未有說明毛利率情况，故只能推斷毛利率與其各業務收入佔比的變化有關，事關今年首4個月集團總收益升84.6%，惟當中主要收入的船舶脫硫解決方案收入才增長31.8%；而第二大收入來源全球海事服業務收入卻急速增長3.4倍，佔總收入比重急增至32.6%（去年同期僅13.6%），脫硫方案佔收入比重則由83.7%降至59.8%。

但話說回來又是和其合約訂價有關？事關匯舸議價能力備受關注。由2021年至2023年，以及今年首4個月，匯舸五大客戶的收益佔總收益約90.5%、76.1%、84.3%及92.8%；同期最大客戶佔總收益則為30.2%、33.3%、37.3%及24.9%。集團引述報告，船舶ESG解決方案行業客戶群集中度是符合常態。

但要搞清楚常態還常態，不代表沒有問題、除客戶高度集中或減弱匯舸的議價能力，最大風險當是大客會否走了。匯舸便指出，不會與客戶訂立長期合約，亦未獲得彼等的長期採購承諾，加上公司又並非客戶的獨家供應商，實難保證客戶會持續幫襯。匯舸指正尋求通過培育與新興市場的關係以降低集中風險，並擴大其解決方案產品以吸引更廣泛的客戶群；亦正投資市場發展及銷售，以提高品牌知名度以吸引新客戶。

往績派息慷慨 未見財政壓力

不過匯舸最為人所留意是對股東一向不錯，往績期間派息相當慷慨。截至遞表日，匯舸的控股股東為周洋、趙明珠、陳志遠及匯舸發展，其中3名聯合創始人簽訂一致行動協定，合計持股87%。2021年、2022年、2023年及今年首4個月，公司分別向股東派發了1100萬元（人民幣，下同）、2000萬元、500萬元及4800萬元股息，大體佔同期純利的77%、54%、4%及72%，正如公司於招股文件所指，目前未有固定派息比率政策，但從其派息比率亦可見其財政情况頗健康，至少在營運層面看來不太缺錢。截至今年4月底，手頭現金1.29億元，資本負債比率才10.1%、速動比率亦達兩倍，未見財政壓力。

故匯舸來港集資所得，主要用於研發、潛在併購，以及投資於內地、葡萄牙或東南亞設立生產設施、亦計劃在國際上設立8間服務中心，包括亞洲、歐洲、北美洲及中東。公司指來港上市，是利用境外融資平台提升國際知名度，為業務發展籌集資金，增強國際化戰略，並進一步擴大資本架構。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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