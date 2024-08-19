德勤：內地併購額跌21% 大型收購減

外資購中企多涉高科技消費類

至於同期中資企業境外併購，以及外資企業併購中企亦出現類似現象：前者交易金額急跌45%至250億美元，但宗數則按年升3%至159宗；後者交易金額按年大跌72%至80億美元，惟宗數按年只跌10%至71宗。

張俊帆提到，今年首7個月外資併購中企的交易，較多為高科技、消費品，以及生物科技等板塊。德勤中國戰略與企業交易全國主管合伙人羅偉雄補充，留意到外資均有投資內地，包括投資擁有較好科技的新企業，但其併購規模並不大。而現時中國經濟面臨挑戰，投資者對大額併購交易較為審慎。他續稱，現時成功落實的環球併購交易大幅減少，但會計行負責的撮合併購交易的工作量沒有減少，因為投資者較為審慎，以及對於併購所能提供風險溢價（risk premium）的要求有所提高。羅偉雄稱：「（現時）做得成嘅deal（併購交易）少咗好多，但（會計師）工作時間冇少咗好多，因為大家用多咗好多時間做同一個deal，（投資者）要諗多10件事……no one in a rush（沒有投資者急着做交易）。」

旗下客戶擬併購中企 有待落實

張俊帆提到，有關的併購數據只反映已進行的交易，但他留意到德勤旗下的客戶，亦很主動去了解中國企業及有意併購，但需有待企業真正落實交易決定，相信有不少交易仍需時反映。