金管局冀解中小企融資難 籲交call loan實例

明報記者 歐陽偉昉

阮國恒表示，金管局每季向銀行調查中小企貸款供應的實際數據，在過去四五個季度中小企貸款總量持平，期內92%至93%的中小企獲銀行維持信貸款額不變，而獲增額和被減額的比例均為約3%至4%，他指若銀行對中小企call loan是普遍情况，便不會出現上述數字。另外，當局在3月推出9項支持中小企融資措施，包括設立專門渠道收集和轉達中小企對貸款服務意見，當局未有收到相關中小企貸款投訴轉介個案。

合理追貸不應一概視銀行有錯

有商界代表反映，銀行曾因部分中小企的抵押品或物業貶值，要求增加抵押品或提早償還差價部分。阮國恒認為個案或有其特別因素，例如在當初貸款時已超出抵押品價值，雖然會有個別中小企被call loan案例，不宜將之視為普遍的情况。

籲毋須怕銀行報復 放心向當局反映

金管局要求銀行與經營困難的企業客戶充分溝通，並提供適切協助，不過阮國恒指出，合理情况下追收貸款作為風險管理措施，不應一概視為銀行有錯，「貸款不能追收，如何向存戶償付」。個別個案如果出現償付困難，而經過重組債務或銀行協助一段時間後，情况仍沒有改善，銀行按照審慎風險管理原則採取行動，將有效保障存戶利益和銀行體系穩定。

阮國恒指出，會上商界反映銀行有不合理行為，「例如銀行不追收中小企貸款差價，但不停向他們索取資料，技術上沒有call loan，但目的是要令客戶難受讓他們自行離開」，他同意需要處理，局方會繼續與業界保持緊密聯繫，如收到任何轉介個案會作積極跟進。

他亦呼籲中小企不需擔心因向當局反映，而被銀行縮減貸款報復。

金管局短期內亦會成立專責小組，處理中小企貸款查詢或投訴個案，助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，小組亦會與銀行業界加強和商界的溝通，並向銀行收集更多數據以了解實際情况，而更重要的工作是鼓勵銀行協助中小企將業務升級轉型，提供融資支持。

上周三財政司長陳茂波，連同阮國恒等一眾 官 員與本地主要銀行代表會面討論有關問題，期望銀行確保支持中小企的政策能在前線「落實到位」。當日陳茂波指出，就個別較複雜和困難個案，金管局會與銀行溝通、提供協助。