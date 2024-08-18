薛偉傑：國產人形機械人H1 跑速每秒3.3米

H1高約1.8米，重約47公斤，配備深度相機和3D激光雷達。宇樹科技表示，H1最大賣點是能夠步行之外，還能夠跑步，最高速度達每秒3.3米，這個速度是現時人形機械人的世界紀錄。而且，H1跑步速度未來有潛力提高至每秒5米以上，即是可以在不到20秒跑完100米。此外，H1電池容量達864Wh，可快速更換。不過，H1暫時沒裝上手掌和手指，難以進行實質工作。宇樹科技在網站表示，正為H1開發靈巧的手掌。

數碼港展出 售價近80萬

現場的宇樹科技員工表示，雖然H1能夠跑步，但暫時只是內部測試這個功能，為安全起見，出售的H1通常會鎖起這功能，客戶需要特別提出要求，才會開放。為確保參觀者安全，H1在數碼港展出時，也被限制在很小範圍內步行。

宇樹科技的香港代理商OnTheGo Limited（OTG）承認，至少在短期內，將人形機械人應用於工業生產活動，其成本效益都不可能及得上工業機械人。現時H1在香港售價約79.8萬元，已經有一些大學有意購入用於教學用途。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]