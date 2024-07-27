彭博：鮑威爾晤大行CEO 冀資本新規免法律爭議

鮑威爾在會上向摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、花旗集團（美：C）行政總裁范潔恩（Jane Fraser）、美國銀行（美：BAC）行政總裁Brian Moynihan和摩根士丹利（美：MS）行政總裁Ted Pick等表示，公眾將有機會對方案關鍵變化發表意見。

消息人士指出，會面反映鮑威爾正運用影響力，尋求與金融界達成共識，制定方案的聯儲局監管副主席Michael Barr則未有出席。

方案醞釀逾10年

業界一直強烈反對

因應2008年全球金融危機，銀行資本改革方案醞釀超過10年，一直遭到業界強烈反對，甚至為潛在法律挑戰做準備。去年7月，聯儲局曾建議，總資產達1000億美元或以上的大型銀行需將普通股一級資本，在當時基礎上平均提高16%，當時局方曾表示大部分銀行具備足夠資本滿足有關要求，方案擬於明年7月1日推行，提供3年過渡期，至2028年7月1日全面達到要求。

不過，彭博在6月引述消息指出，聯儲局已向金融監管機構提交修訂方案，將提高資本幅度由原定的16%大幅調低至5%，有聯儲局前成員批評該局向銀行界作出太多讓步。