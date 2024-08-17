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經濟
2024年8月17日星期六
睇樓手冊
CCL失守140關8年首次 低高位27% 按周跌1.26% 今年累跌5.45%
鄧成波家族沽九龍城舊樓 6年蝕六成
英皇娛樂逾50萬短租羅素街巨舖 變身快閃店
長實據報向#LYOS撻訂買家追收差價
洪水橋換地標準補價 住宅每呎3159元
阿里京東領漲 港股升321點返牛熊線 成交重上千億 長和系聯想放榜後捱沽
大行調高阿里目標價 看好電商業務
彭博：螞蟻擬購好大夫在線 加強醫療AI服務
國泰7月載客破200萬人次 爆疫後新高
金沙中期盈利大增兩倍 不派息
內地推舊車換新能源車 補貼倍增
政府料港下半年經濟增長穩定 次季GDP升3.3% 經濟顧問：消費存結構問題
國指納極兔新東方 剔除商湯京東物流
李寧少賺8%增派息 料消費需求偏弱
煤氣中期核心利潤32億 增2.2%
匯豐削長實目標價 大摩憂長和融資成本升
港交所倡擴無紙化 增電子方式選項
金價升破2500美元創新高 新屋動工量爆疫後新低 美匯受壓
學者料巴菲特 停減持蘋果
聯儲官員：經濟沒過熱 憂失業率升
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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CCL失守140關8年首次 低高位27% 按周跌1.26% 今年累跌5.45%
鄧成波家族沽九龍城舊樓 6年蝕六成
英皇娛樂逾50萬短租羅素街巨舖 變身快閃店
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