聯儲官員：經濟沒過熱 憂失業率升

【明報專訊】美國近期數據好壞參半，明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）昨接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時警告，就業市場和一些經濟領先指標正發出警號，並擔心失業率繼續上升。他指出，考慮到本月早前公布的非農就業數據，「我認為沒有人認為經濟過熱」，但從周四公布的零售銷售數據來看，情况並沒有那麼惡劣，無論如何，數據再次確認美聯儲趨向於下月減息。他強調由於美國經濟並未過熱，因此美聯儲應避免讓限制性政策維持過久。
促限制性政策勿維持過久
LPL Financial首席經濟師Jeff Roach表示，美國第三季住宅投資起步緩慢，不大可能為第三季的GDP增長作出貢獻。他說，儘管經濟整體放緩，但樓價可能仍保持高位，隨着美聯儲稍後開始減息，預計今年按揭貸款利率將會下降。
Miller Tabak策略師Matt Maley指出，本周數據的積極消息，是經濟衰退的擔憂得到一定程度的緩解，但毫無疑問，經濟仍在放緩。瑞銀全球財富管理投資主管Mark Haefele指出， 美國過去一周發布的數據，達到了適當的平衡，經濟不太熱，也不太冷，這應該有助緩解市場對經濟衰退，又或通脹居高不下的擔憂。