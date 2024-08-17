聯儲官員：經濟沒過熱 憂失業率升

促限制性政策勿維持過久

LPL Financial首席經濟師Jeff Roach表示，美國第三季住宅投資起步緩慢，不大可能為第三季的GDP增長作出貢獻。他說，儘管經濟整體放緩，但樓價可能仍保持高位，隨着美聯儲稍後開始減息，預計今年按揭貸款利率將會下降。

Miller Tabak策略師Matt Maley指出，本周數據的積極消息，是經濟衰退的擔憂得到一定程度的緩解，但毫無疑問，經濟仍在放緩。瑞銀全球財富管理投資主管Mark Haefele指出， 美國過去一周發布的數據，達到了適當的平衡，經濟不太熱，也不太冷，這應該有助緩解市場對經濟衰退，又或通脹居高不下的擔憂。

（綜合報道）

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