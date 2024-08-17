明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

聯儲官員：經濟沒過熱 憂失業率升

【明報專訊】美國近期數據好壞參半，明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）昨接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時警告，就業市場和一些經濟領先指標正發出警號，並擔心失業率繼續上升。他指出，考慮到本月早前公布的非農就業數據，「我認為沒有人認為經濟過熱」，但從周四公布的零售銷售數據來看，情况並沒有那麼惡劣，無論如何，數據再次確認美聯儲趨向於下月減息。他強調由於美國經濟並未過熱，因此美聯儲應避免讓限制性政策維持過久。

促限制性政策勿維持過久

LPL Financial首席經濟師Jeff Roach表示，美國第三季住宅投資起步緩慢，不大可能為第三季的GDP增長作出貢獻。他說，儘管經濟整體放緩，但樓價可能仍保持高位，隨着美聯儲稍後開始減息，預計今年按揭貸款利率將會下降。

Miller Tabak策略師Matt Maley指出，本周數據的積極消息，是經濟衰退的擔憂得到一定程度的緩解，但毫無疑問，經濟仍在放緩。瑞銀全球財富管理投資主管Mark Haefele指出， 美國過去一周發布的數據，達到了適當的平衡，經濟不太熱，也不太冷，這應該有助緩解市場對經濟衰退，又或通脹居高不下的擔憂。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕警告 古爾斯比

上 / 下一篇新聞