明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

學者料巴菲特 停減持蘋果

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；美：BRK.B）在今年上半年大舉減持蘋果（美：AAPL）股票，令到外界關注減持部署何時會完結。《華爾街日報》引述馬里蘭大學商學院教授卡斯（David Kass）的觀點，指出巴菲特可能已經完成對蘋果的拋售。

卡斯指出，巴郡本周向美國證交會提交的申報文件顯示，第二季末巴郡持有的蘋果股票「確實數量」是4億股，與巴郡長期持有的可口可樂（美：KO）股票數量相同。巴菲特在去年2月的一封致股東信表示，巴郡早在1994年就完成對4億股可口可樂股票的購買。

卡斯稱，如果巴菲特喜歡整數，他可能不打算出售更多蘋果股票，就如巴菲特「永久」持有的可口可樂股票一樣，蘋果也可能是其「永久」持有的股票。

索羅斯吸蘋果

巴郡第一季減持約13%的蘋果持股，並在次季在減持近五成，將持股減至4億股整數。不過巴菲特在5月的巴郡股東大會表示，預計當巴郡非保險業務副董事長阿貝爾（Greg Abel）最終接任巴郡行政總裁時，巴郡仍將持有蘋果股票。

在巴郡減持蘋果股票之際，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）及對冲基金Third Point都在第二季建倉蘋果股票，利潤將取決於購買時機。

蘋果股價已由今年4月中觸及的2024年低位上漲三成，不過索羅斯和Third Point提交的申報文件，沒有說明建倉的實際時間。截至第二季末，索羅斯的蘋果股票持倉價值為1.79億美元，而Third Point的蘋果持倉價值為4.11億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕可口可樂 蘋果 巴郡 股神巴菲特

上 / 下一篇新聞