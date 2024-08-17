匯豐削長實目標價 大摩憂長和融資成本升

長實下半年利潤率或有壓力

匯豐將長實的目標價降至39.7元後，餘下高盛看得最「牛」，仍給予目標價41元兼維持「買入」評級。至於長和方面，摩根大通及高盛分別給予其「增持」及「買入」評級，給予目標價50元及59元（見表）。

長實方面，高盛發表的報告指出，雖然長實持續減派息，但引述管理層指出，派息反映投資物業重估前的情况，並隨着下半年黃竹坑站上蓋Blue Coast售樓定金入帳，有望進一步降低負債。該行引述長實管理層指出，料Blue Coast的利潤率較少，加上開盤定價要吸引買家下，下半年利潤率或有壓力。

另一大行富瑞更指出，長實削派息難免引起負面反應，料下半年派息續受盈利下跌的影響。該行又認為，李嘉誠家族在長實持股已達48%左右水平，若然再回購1100萬股股份，持股便有機會超過50%門檻。摩根士丹利料長實全年削派息10%，Blue Coast銷售有望收支平衡。匯豐則估計，長實明年的盈利表現會改善，隨着進入減息周期，料帶動該股在港物業銷售。

高盛看好長和下半年度盈利

至於長和，摩根士丹利指出，該股上半年削派息未能對投資市場帶來鼓勵。該行關注到即使長和有68%為定息債，但是隨着當中14%債務今年下半年到期，或影響到平均融資成本上升。另一大行高盛更認為，由於長和去年有一次性收益，相比今年上半度純利只有102億元，真實盈利表現或被扭曲。該行料下半年度該股盈利有望追回並錄得12%增長，因此中期派息對全年派息無啟示性。摩根大通料長和全年度的每股盈利和派息溫和增長，並料該股短期不會大手回購。