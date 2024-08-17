煤氣中期核心利潤32億 增2.2%

再生能源業務盈利續大升

期內在港燃氣業務方面，受惠於旅遊和航空業復蘇以及推廣環保燃氣設備應用，商業售氣量錄得顯著增長，抵消酷熱天氣和離港消費對民用售氣量的影響。今年8月1日起上調煤氣收費4.8%，有助紓緩部分成本壓力。上半年度在港售氣按年微跌0.2%至149.32億兆焦耳。在港的煤氣業務的除息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）則錄29.13億元，按年減少3.8%。

內地城市燃氣業務方面，整體燃氣銷售量期內錄得7%升幅至186.25億立方米。通過順價工作及精細化管理，城市燃氣平均價差提升至每立方米0.5元人民幣，按年增加每立方米0.05元人民幣。

公司又透露，期內的可再生能源業務繼去年產生盈利，並再於期內錄得盈利大幅攀升，光伏項目在期內引入更多策略投資者。子公司港華智慧能源（1083）已累計簽約3.3吉瓦，併網2.1吉瓦。整體業務核心利潤大升57.5%至7.07億元。

綠色能源業務方面，旗下怡斯萊的馬來西亞新廠有望在明年底前落成。位於將軍澳堆填區的全港首個「綠氫」試驗項目預計明年投產，每天可生產約330公斤氫氣，足夠供應7至8輛氫能巴士使用一天的里程。公司並預計，今年本港燃氣銷售將保持平穩。