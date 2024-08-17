明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地推舊車換新能源車 補貼倍增

【明報專訊】內地傳媒報道中國商務部等7部門發布《關於進一步做好汽車以舊換新工作的通知》，當中補貼翻倍。據報道，個人消費者於2024年4月24日至2024年12月31日期間，報廢國三（國家第三階段機動車污染物排放標準汽車）及以下排放標準燃油乘用車，或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入工業和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車的，調整補貼標準。

具體而言，對報廢上述兩類舊車並購買新能源乘用車的，補貼2萬元（人民幣，下同）；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼1.5萬元。

對2024年4月24日至2025年1月10日前提交的符合條件的補貼申請，均按上述通知的標準予以補貼。其中，對已按此前標準發放的補貼申請，各地按通知的標準補齊差額。

徵關稅後 中資車企歐註冊量挫45%

另自歐盟對從中國出口的純電車加徵關稅後，市場調查機構DataForce整合歐盟16個成員國7月電動車市場數據，顯示包括比亞迪（1211）、上汽在內的中國電動車在歐洲註冊量按月大跌45%。根據歐盟規定，7月5日前註冊的電動車賣給消費者時，可毋須繳付新關稅。這或解釋7月中資車企在歐盟地區的新車註冊量按月急跌，是由於趕在關稅實施前加快出貨推高6月基數。

據Dataforce數據指出，7月中國車企在歐盟電動車市佔率為8.5%，較去年同期的7.4%有所提升。比亞迪7月在這16個市場的新能源車銷量按年增長3倍；上汽旗下品牌MG則下降20%，而Polestar更大減42%。

相關字詞﹕電動車 比亞迪 歐盟

上 / 下一篇新聞