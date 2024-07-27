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經濟

國泰7月載客破200萬人次 爆疫後新高

【明報專訊】國泰航空（0293）公布7月客貨運量數據，載客量200.82萬人次，按年增15.1%，創下自2020年2月以來單月最高紀錄（見圖）。月內收入乘客千米數按年上升16.1%，乘客運載率下跌3.8個百分點至85.5%，但仍為今年單月最高的載客率，而可用座位千米數則增加21.2%。今年首7個月載客人次按年增32.5%至1266.78萬人次，可用座位千米上升39%，而收入乘客千米數則上升31.6%。

奧運效應 往巴黎航班需求旺

貨運量方面，月內運載12.68萬公噸貨物，按年增加9.6%。月內貨物收入噸千米數按年下跌0.5%，運載率下跌1.5個百分點至58.3%，而可用貨物噸千米數則按年增加2.1%。今年首7個月載貨量按年增加10.3%至84.63萬公噸， 可用貨物噸千米數增加9.9%，而貨物收入噸千米數則上升3.8%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，留學生和探親訪友的顧客帶動7月上旬往來香港的長途航班需求，而下旬則受惠於前往日本和東南亞等熱門短途航點的殷切需求。同時，適逢今屆奧運會於巴黎舉行，前往當地的航班需求暢旺。

另國泰預期貨運於8月有望延續7月走勢。貨物種類方面，由東南亞及西南太平洋運往香港和中國內地的鮮貨需求殷切；此外，「國泰—特殊貨物運送」方案使用量亦增加，主要是採用貨機運送特殊及超大型貨物，而電子商務相關運輸仍然是大灣區的主要出口動力。

料貨運9月迎高峰期直至年底

展望未來，劉凱詩預期7月強勁的旅遊需求將持續至8月，而9月留學生返回英國準備新學年亦將帶動需求增長。在貨運方面，預料需求將保持穩健，並於9月迎來高峰期直至今年底。為此，國泰貨運將加密跨太平洋貨機航線的班次並充分利用長途客機腹艙，以滿足顧客需求。

相關字詞﹕客貨運量 國泰

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