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經濟

大行調高阿里目標價 看好電商業務

【明報專訊】阿里巴巴（9988）首財季盈利勝預期，大行普遍認為集團的內地電商業務市佔率穩定，看好未來變現能力改善，以及9月有望納入港股通，紛紛上調目標價。阿里昨日收報80.1元，升4.8%，成交68.68億元。

摩通：若GMV續增長 估值可提升

摩通指出，雖然阿里內地核心電商收入按年只升1%令人失望，不過商品交易總額（GMV）增速已連續兩季與行業一致，反映投資初見成效。該行預期，若阿里未來數季保持內地電商GMV增速以行業類似的速度增長，集團在資本市場的故事將由「電商市佔率捐贈者」轉變為「內地電商市場最大的股票」，有機會令估值提升到10至15倍，較現時9倍PE有所提升。

該行又稱，未來6個月來看，阿里股價有明確催化劑，包括9月納入港股通及客戶管理收入（CMR）未來數季增速加快。雖然投資者目前較看淡及低倉位部署阿里，不過以12個月的角度來看，阿里有望成為該行覆蓋大型股當中，投資者增量買入最感興趣的股票。由於未來6至12個月表現有機會估值上調，因此建議持有該股，目標價由95元升至106元，維持「買入」評級。

匯豐予買入評級 目標價109元

匯豐指出，阿里首季CMR遜預期，下調全年CMR增長預測1.6個百分點至3.5%；國際電商、雲服務及非核心業務虧損收窄為首財季業績的另一驚喜，料情况持續改善。該行認為阿里現股價水平吸引，給予「買入」評級，目標價109元。

不過花旗認為，阿里上季業績好壞參半，總收入遜預期，但經調整純利高於預期。該行指出，即使訂單量按年增長雙位數、GMV亦錄得高單位數增長，但客戶管理收入只增長1%，反映低變現模式。該行認為，阿里繼續投資淘天和國際數字商業集團（AIDC），CMR變現能力改善，阿里雲收入增長重新加速，其他部門虧損率或盈利能力改善，並在一兩年內實現收支平衡，認為未來基本面前景值得期待。花旗考慮到集團最新業績及流通股數量，目標價由120元降至115元。

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