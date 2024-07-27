明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

阿里京東領漲 港股升321點返牛熊線 成交重上千億 長和系聯想放榜後捱沽

【明報專訊】美國零售銷售和就業數據均勝預期，紓緩經濟衰退、加快減息和日圓套息盤拆倉等憂慮，亞洲股市昨日跟隨隔晚美股向上而全線上升。港股升勢雖然落後日、韓、台主要亞洲股市，但仍受重磅科技股績後做好帶動而顯著上揚。恒指曾升最多364點，收報17,430點，突破俗稱「牛熊線」的250天平均線水平，全日升321點或1.88%，見7月23日以來高位。大市成交額更重越千億元水平，共1014億元，升15%。

明報記者 周永雄

日經平均指數大升3.64%，韓國綜合及台灣加權指數分別升2.89%和2.07%。國指升2.1%，至6161點；科指升2.2%，至3459點。

ATMXJ貢獻恒指160點升幅

本周計，港股三大指數連升兩周，當中國指累升144點或2.39%，創3個月最大按周升幅，而恒指累升340點或1.98%，科指累升23點或0.67%。北水淨流入47.25億元，較周四減少28.78%，連續第2日流入，累計流入113.6億元。

ATMXJ共5隻重磅科技藍籌股已貢獻恒指約160點，約佔恒指上升點數一半。京東系最突出，京東集團（9618）和京東健康（6618）均升逾8%，為升幅最大兩藍籌；京東物流（2618）大升約21.9%，報9.49元。阿里巴巴（9988）績後股價重越80元，收報80.1元，升4.84%，見5月22日以來近3個月高位。美團（3690）升5.17%，單隻已推高恒指50點。騰訊（0700）升1.14%。

分析：後市要再升須成交配合

業績後，長和系逆市向下，跑輸大市，長和（0001）跌3.67%，成跌幅最大藍籌，長實集團（1113）及長江基建（1038）分別跌2.53%及1.32%。美國急減息預期降溫，其他地產股亦偏軟，下周公布業績的恒地（0012）及鷹君（0041）無升跌，希慎興業（0014）跌約0.56%。港鐵（0066）升5.17%，聯通（0762）升3.19%。聯想（0992）績後遭匯豐及里昂降目標價至12.2元，股價跌3.39%，成第二大跌幅藍籌，李寧（2331）收市跌0.76%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，目前市場氣氛回暖，互聯網領漲，打開反彈空間，但港股從本月初的低位16,441點已反彈1000點，回升至接近17,500至17,700點的中短期反彈阻力區，港股能否進一步向上突破視乎大市成交量能否持續回升。

相關字詞﹕京東物流 恒指 阿里巴巴 京東集團

上 / 下一篇新聞