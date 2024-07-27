長實據報向#LYOS撻訂買家追收差價

15伙撻大訂

5伙重售價低逾15%

翻查資料，#LYOS今年5月初連錄15宗撻大訂，有關成交均於2021年底錄得，涉單位實用面積200餘至778方呎、涵蓋開放式至3房戶，當中5伙為特色戶，成交價363.5萬至1565萬元，呎價約1.5萬至約2萬元，大部分買家均採建築期付款，並已支付樓價10%訂金，料遭沒收合共約758萬元訂金。

據成交紀錄冊顯示，#LYOS上述15宗撻大訂個案，約5伙已於5月底再售出，新成交價333.9萬至1323.3萬元，較相同單位2021年底成交價411.2萬至1565萬元，低約15%至19%；以複式C座地下及1樓19室為例（實用778方呎3房間隔、另連花園和天台），新成交價1323.3萬元、實呎1.7萬元，比2021年底原成交價1565萬元、實呎2.01萬元，賣平逾241萬元或15%。

緹外2.2億售出4房戶

實呎4.82萬

昨天網媒「胡．說樓市」報道，#LYOS有取消交易的買家收到要求清還差價的律師信。

長實過往亦曾向撻訂買家追討差價，如曾於2013年入稟法院向何文田半山壹號撻訂買家、印尼財團De Monsa系內公司信仁，追討約6000萬元的物業差價；信仁於2008年以總作價約逾3.8億元購入半山壹號9伙，惟最終未完成交易。

市場憧憬美國9月減息，中海外（0688）旗下已獲批入伙紙的啟德跑道區維港‧雙鑽，業界料最快下月登場；項目由兩座組成，提供702伙，標準戶屬開放式至3房設計，另設特色戶。

成交方面，一手市場昨錄約35宗成交，其中嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，透過招標售出第3座3樓B室，實用4557方呎、4房4套連工人房間隔，連車位成交價2.2億元、實呎4.82萬元。

[香港地產]