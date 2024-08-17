明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

鄧成波家族沽九龍城舊樓 6年蝕六成

【明報專訊】樓市繼續調整，多區均見二手蝕讓，其中鄧成波家族曾收購一籃子單位的九龍城衙前圍道31號，其中一個舊樓單位最新以438萬元售出，該家族持貨約6年，帳面勁蝕近六成。

上述單位為衙前圍道31號其中一伙，實用面積約600方呎，最新以438萬元售出，實呎7300元。資料顯示，單位由鄧成波相關人士劉綺婷2018年以1020萬元購入，持貨約6年，帳面勁蝕582萬元或約57%。衙前圍道31至33號鄰近金．御門及九龍城市政大樓，現為樓齡約60年的6層高舊樓，鄧成波家族2018年時曾以約3677.1萬元連購4伙，當年成交價介乎691.9萬至1020萬元，以單位實用面積407至600方呎計算，收購平均呎價約1.7萬元。

玖瓏山銀主盤650萬沽 10年貶兩成

事實上，市場不乏銀主盤大幅貶值個案。中原地產副區域營業董事梁廣成表示，沙田九肚玖瓏山傲龍閣2座中層E室，實用面積692方呎，兩房1套連儲物房間隔，以650萬元易手，實呎9393元。單位於2014年以827.8萬元一手售出，及後淪為銀主盤，單位約10年間帳面貶值約177.8萬元或22%。

帝豪閣銀主盤1540萬沽 重返12年前

另中原地產分區營業經理姚文龍表示，西半山帝豪閣C座低層4室銀主盤，實用1027方呎，3房1套間隔，由銀主1540萬元售出，減價185萬元或約一成，實呎14,995元，做價重返屋苑2012年水平。業主2010年1330萬元購入，單位14年間帳面升值210萬元或約16%。

雋薈首租賃 內地生1.05萬租152呎

租務方面，被市場形容為旺角「龍牀盤」的雋薈，錄首宗租務成交。香港置業分行區域董事方文偉表示，雋薈低層C室，實用152方呎，開放式間隔，望樓景，以月租約1.05萬元租出，實用呎租約69.1元，租客為內地生；業主2022年1月357.2萬元一手買入，租金回報約3.5厘。

[香港地產]

相關字詞﹕雋薈 銀主盤 帝豪閣 玖瓏山 鄧成波家族 衙前圍道31號

上 / 下一篇新聞