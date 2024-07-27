星巴克新CEO年薪或達8.8億

【明報專訊】星巴克（Starbucks）（美：SBUX）的申報文件披露，新任CEO的年薪可達1.13億美元（約8.8億港元），使其成為美國薪酬最高的CEO之一。根據申報文件，星巴克為了從連鎖休閒快餐Chipotle Mexican Grill（美：CMG）挖走其行政總裁尼科爾（Brian Niccol），將向尼科爾授予價值7500萬美元的股票獎勵，以補償他匆匆離開CMG而失去的未歸屬獎勵。尼科爾另將獲得1000萬美元的簽約獎金，以及價值2820萬美元的年度薪酬方案，當中包括160萬美元的年薪，以及獎金和長期股權獎勵，大部分股權獎勵將與跨越多年的業績目標掛鈎。
據彭博社計算，星巴克聘用新CEO，加上撤換原有CEO的成本可能高達1.2億美元（約9.36億港元）。原本的行政總裁納思瀚（Laxman Narasimhan）可獲780萬美元的遣散費，以及本財年按比例分配的年度獎金，假設他達到績效目標，獎金可能達200萬美元。
大部分股權獎勵與業績掛鈎
納思瀚去年在星巴克的總薪酬為1460萬美元，尼科爾去年在Chipotle的總薪酬為2250萬美元。
星巴克的聲明表示，尼科爾已證明自己是業內最具效率的領袖之一，多年來創造可觀的回報。住在加州Newport Beach的尼科爾，將在必要時前往西雅圖總部上班，星巴克將在其所住城市設辦公室，供其在1600公里外遙距辦公。
（綜合報道）
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