上月反彈1% 美零售銷售勝預期

美國零售銷售好轉之際，就業數據也有改善，緩和了市場對美國可能經濟衰退的擔憂。在截至8月10日當周，美國首次申領失業救濟人數出乎意料按周減少7000，總數降至22.7萬，遠低於市場預期的23.5萬。美股三大指數早段上漲，道指升逾500點，標普500指數升逾1%，納指升2%。

美股早段漲 道指升逾500點

美股三大股數迄今已升穿8月2日的收市水平，收復了8月5日「黑色星期一」大跌市失地，當時公布的7月非農新增就業職位大減，且失業率連升4個月，令市場憂慮美國前景。E-Trade交易和投資董事總經理Chris Larkin表示，更多利好數據，將緩解市場對經濟轉向衰退的擔憂，並緩和美聯儲需大幅減息的壓力。昨晚數據公布後，利率期貨做價反映交易員押注9月減息半厘的概率降至25%，減息0.25厘的概率由65%升至75%。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚回升至4厘以上。美國10年期國債孳息率升穿3.9厘。國際油價連跌兩日後，昨午夜前反彈逾1%。

下月減息0.25厘概率升至75%

美國7月幾乎所有類別的零售銷售支出都有所增加，當中以汽車和零件經銷商的銷售增長最大，其次是電子和電器商店。此外，沃爾瑪在截至7月底的第二財季，美國的可比銷售額（包括門店及電商銷售額）增長4.2% ，增幅高於之前兩季，反映美國消費仍然穩健。

日本次季GDP初值扭轉首季下跌

受私人消費增長所推動，日本經濟恢復增長。日本第二季GDP初值，按季折合成年率增長3.1%，扭轉了第一季的2.3%跌幅，預示日本央行尋求的收入增長帶動支出增加的良性循環可能開始出現。彭博社分析指出，GDP數據可助日本央行證明其上月加息的決定是正確的，即使如此，股市和日圓最近的波動，都可能讓日本央行對未來的利率政策更為審慎。

英國經濟繼續從去年的衰退中穩定復蘇，繼首季GDP按季增長0.7%後，次季按季增0.6%，符合經濟學家預期，反映政府支出及服務業的增長勢頭。相比下，歐元區經濟動力較弱。歐洲央行公布，歐元區人均勞動生產力繼首季按年跌0.5%後，次季按年再跌0.4%，遜於歐洲央行預期。

提升勞動生產力，對經濟增長尤其重要，而這是歐洲央行推動通脹回落至2%目標的關鍵。包括歐洲央行行長拉加德在內的官員均強調，企業利潤、工資和生產力之間的聯繫。倘生產力未能有效改善，持續減息將面臨困難。

（綜合報道）

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