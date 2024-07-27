杏花邨兩房8年來首跌穿500萬大關

ONE HOMANTIN 3房4年實蝕三成

另資料顯示，何文田ONE HOMANTIN第1座低層G室，實用702方呎，3房1套間隔，以1180萬元易手、實呎16,809元；原業主2020年1560萬元購入，持貨約4年，帳面蝕380萬元或24%，連使費料實蝕約465萬元或30%。

天鑽3房741萬沽 4年半實蝕兩成

中原資深分區營業經理吳謙成指出，大埔半新盤天鑽9座低層D室，實用628方呎，3房間隔，採開放式廚房設計，以900萬元放盤，至近日終累減159萬元或18%，以741萬元易手，實呎11,799元。原業主2020年3月885.4萬元一手購入，持貨約4年半，帳面蝕144萬元或16%，連使費料實蝕約185萬元或21%。

中原副區域營業經理王勤學稱，元朗蝶翠峰12座低層C室，實用501方呎，兩房間隔，以398萬元沽出，實呎7944元，做價為屋苑除5期尚．悅嶺外的8年新低。原業主2017年5月465.8萬元買入，持貨約7年，帳面蝕67.8萬元或近15%，連使費料實蝕約90萬元或19%。

蝶翠峰兩房398萬沽 7年實蝕兩成

富誠地產物業顧問駱承德表示，樓齡達48年的黃大仙單幢樓鳳寶大廈，錄得中層E室成交，單位實用240方呎，現為開放式間隔，附簇新簡裝，於4年前開始以450萬元放售，其後隨市况下調叫價，至近日以210萬元成交，呎價8750元，累減240萬元或53%。原業主2017年298萬元購入，持貨約7年帳面蝕88萬元或約30%，連使費料實蝕約97萬元或33%。