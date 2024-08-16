太古深水灣道項目 3586萬完成補價

擬建兩座共1.5萬呎洋房

資料顯示，上述項目佔地約28,202方呎，為住宅（丙類）1地帶，當年發展商申請放寬地積比率，由0.5倍上調至0.532倍作重建，落成後總樓面1.5萬方呎，提供兩幢3層高的洋房及車位。太古地產曾指出，略微放寬地積比率約6%，相應總樓面增加不到2%，而擬議發展在規模和性質上，與鄰近地段發展相容。至於興勝創建（0896）等持有的九龍城衙前圍道57A號，亦已完成5829萬元補價。該集團早前指出，項目佔地8092方呎，契約修訂後所允許的最大建築面積將為24,272方呎，每方呎樓面補價約2400元。

此外，香港浸會醫院將開展重建工程，早前向城規會申請放寬建築物高度限制，由原先地積比約4.04倍增至10.74倍，樓面由原先24.58萬方呎增1.65倍至65.29萬方呎。據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請。浸會醫院重建計劃料明年初啟動，目標於2033年落成。現時3座大樓A至C座將在原址分階段拆卸及重建，並整合成一座綜合大樓，料2034年投入服務。重建後新大樓由現時589張病牀增加至700張，手術室亦會由現時13間增至16間。