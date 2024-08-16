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經濟

香港地產

富國銀行削租太古廣場3座25%樓面 呎租84元續租 低5年半前同座高峰呎租三成

【明報專訊】面對環球經濟前景不明朗，具實力的租戶亦要面對現實，削減租用樓面。太古地產（1972）旗下金鐘太古廣場3座，新近繼續重整多條租約，由美國四大銀行之一富國銀行集團租用該廈3.2萬方呎的樓面，上月起除削減租用8000方呎或25%樓面至約2.4萬方呎外，更獲大業主減租，以呎租約83.5元續租5年，不但較10年前呎租約88元減約5%，更比2018年底同座高峰呎租123元急跌約三成。

資料顯示，位於皇后大道東1號的太古廣場3座，最新租務個案位於13及27樓兩層部分樓面，獲現有租客富國銀行（WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION (INCORPORATED IN UNITED STATES OF AMERICA)）、以月租200.42萬元續租5年，據悉今次富國銀行續租樓面共約2.4萬方呎，呎租約83.5元。資料顯示，富國銀行2014年以月租281.94萬元租用上述13及27樓兩全層，合共約3.2萬方呎樓面。換言之，今次富國銀行續租，較10年前原有樓面削減約8000方呎或25%，若以最新呎租與10年前的約88元租用相比，最新呎租較10年低約5%。

呎租較10年前低5%

資料顯示，該廈32、33樓全層，涉約3.27萬方呎樓面，2018年12月獲太盟投資集團（PAG）租用，當時月租約402.55萬元，呎租高見123元，屬該廈呎租最高峰。換言之，富國銀行續租的呎租，較約5年半前高位回落約32%。另是次富國銀行減租兼削減樓面，租約期5年，至2029年中，以月租200.42萬元計，租金總支出逾1.2億元。不過，若對比10年前月租281.94萬元，5年內料慳租約4891.2萬元。

租期5年 料總租金逾1.2億

據太古地產早前公布6月底的營運數據，太古廣場（包括1座、2座及3座）整體租用率97%，今年該廈租金下跌約16%，其中太古廣場1及2座市值租金為每方呎90至100元，而太古廣場3座則為85至95元。除減租留客外，太古地產提早與租戶簽訂租約吸客。資料顯示，該廈18、19樓今年6月底獲新加坡商富達亞洲控股有限公司（FIL Asia Holdings Pte Limited）預租，屬富達基金或相關公司，提早逾一年與商戶簽訂租務協議，每月租金約264.33萬元，租約期由2026年2月至2036年1月，為期10年，當中5年死約、5年生約；有關樓層原本分別由雅居樂（3383）及法興租用，有關物業總面積約30,924方呎，呎租約85元，預計總租金支出約3.17億元。

明報記者

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