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經濟
2024年8月16日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
阿里上季經調整利潤407億 勝預期 CEO：提升用戶體驗 帶動淘天業務重回增長
內地7月零售升2.7％ 固投工業遜預期
內房不振 首7月全國地產投資跌10.2%超預期
京東次季經調整純利增69% 勝預期
港股缺方向 成交連續5日不足千億
長和上半年盈利跌9% 派息減 李澤鉅：誰賭香港長期差都錯
長實上半年少賺17% 中期息削近一成
聯想首財季多賺38% 收入增兩成
聯通多賺11% 中期息增逾兩成
佐丹奴半年少賺37% 派息比率顯著降
銀娛半年多賺52% 復派中期息
載通中期純利跌一成 九巴業務虧轉盈
上月反彈1% 美零售銷售勝預期
巴菲特「抄底」 美妝股Ulta早段升11％
星巴克新CEO年薪或達8.8億
楊智佳：京東物流待走勢好轉 分段吸
港元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：騰訊料維持上落格局
方保僑：第二屆「城市創科大挑戰」 助推動智慧城市發展
技術取勝：威高回落至4元有支持
盧駿匡：恒指20天線受阻 未有條件反彈
劉思明：騰訊績佳未拉動股價 反映對宏觀前景悲觀
周顯：置地廣場升級 屬更佳選擇
譚新強：古代奧林匹克精神何在？
湯文亮：Call loan兼唔做按揭 樓市想唔跌都難
洛杉磯樓市料受惠奧運減息
富國銀行削租太古廣場3座25%樓面 呎租84元續租 低5年半前同座高峰呎租三成
太古深水灣道項目 3586萬完成補價
海璇2B2期突上樓書 擬推30伙短期招標
杏花邨兩房8年來首跌穿500萬大關
影岸‧紅3房2.7萬租 較兩年前升兩成
周顯：置地廣場升級 屬更佳選擇
【明報專訊】上月講過置地廣場的「Tomorrow's CENTRAL」項目，將投資逾31億元，全面擴建及升級其零售店面，今日再講一些新看法。
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