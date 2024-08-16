明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：京東物流待走勢好轉 分段吸

【明報專訊】恒指昨日下跌4點，收報17,109點，主板成交增至879億元。港股交投略回升，除了騰訊（0700）業績後、阿里（9988）績前成交增加以外，其他藍籌均比之前活躍，情况能否持續有待觀察。

昨日一系列中國經濟數據之中，7月社會消費品零售總額表現比預期略佳，按年升2.7%，扣除汽車則有3.6%增長。細項當中，日用品消費繼續跑贏周期消費，糧油食品類及飲料類分別按年升9.9%及6.1%，周期性的服裝、化妝品、金銀珠寶、家電分別跌5.2%、6.1%、10.4%及2.4%，體育及娛樂用品增長10.7%較理想，通訊器材消費按年升12.7%表現最佳，刺激到手機零件股瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）分別升4%及1%。通訊器材消費回升，未知能否持續至下半年旺季。當然，總好過所有細項均表現平庸。

房地產數據持續欠理想，年初至今，住宅新開工面積3.17億平方米，竣工面積2.19億平方米；其中，7月住宅新開工面積3936萬平方米，竣工面積2608萬平方米。新開工面積代表未來的竣工面積，於房地產市道疲弱之下，數據反映中長期供應仍會持續增加，這樣會阻礙復蘇進度，換來以減價換銷量的格局。內地樓價未能產生財富效應，自然影響到消費需求。

今年1至7月，內地固定資產投資按年升3.6%，單計7月份按月下降0.17%，民間固投繼續按年持平。房地產疲弱，消費增長低，美國的科技制裁夾擊，國產替代未能為民企產生厚利，導致沒有吸引的項目去投資，成為民間固投沒增長的原因。

內地經濟未見突破 Ａ股港股築底需時

上述房地產、消費、固投將繼續產生連鎖效應，人民銀行暫時採取較保守的貨幣政策，地方政府銀根緊絀導致難施展大規模財政政策，從簡單的國內生產總值算式C＋I＋G＋（X-M）來看，內地經濟情况未見突破。從基本因素來看，A股及港股築底需時。

昨日阿里巴巴及京東系股份公布業績前，股價均遇沽壓。京東集團（9618）（美：JD）績後於美股盤前反彈3%，反而京東物流（2618）業績更值得留意。京東物流今年第二季收入442.08億元人民幣，按年升7.7%，按季升4.9%。期內營業成本按年升3.5%，少於收入升幅，因此毛利率由首季8.3%升至第二季11.9%。

京東物流現價非常吸引

對於毛利率上升，該公司解釋是產品及網絡結構改善、技術令運營效率提升、以及精細化管控令資源使用效率提升所帶動。生意增加了，期內員工開支升13.1%，外包成本略為下降3%，租金成本及燃料、包裝、維修等成本不變等等，看來效率提升方面做得很不錯。

兩年前入股德邦控股後，來自母公司京東集團生意比例降至30%，情况更健康，京東物流或靠科技為德邦改善效率，從而提升了毛利率。以上半年每股盈利計，京東物流年度化市盈率約10倍。物流生意難免受到經濟周期拖累，京東物流能利用科技提升效率，且看能否抵抗經濟洪流。

展望未來，高科技推動無人貨倉發展，加上自動駕駛提升效率，京東物流現價屬非常吸引，能否大升或只是時間問題。待股價走勢好轉，便可分段向上吸納。

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕楊智佳 財經專欄 還看今朝

上 / 下一篇新聞

阿里上季經調整利潤407億 勝預期 CEO：提升用戶體驗 帶動淘天業務重回增長
阿里上季經調整利潤407億 勝預期 CEO：提升用戶體驗 帶動淘天業務重回增長
內地7月零售升2.7％ 固投工業遜預期
內地7月零售升2.7％ 固投工業遜預期
內房不振 首7月全國地產投資跌10.2%超預期
內房不振 首7月全國地產投資跌10.2%超預期
京東次季經調整純利增69% 勝預期
京東次季經調整純利增69% 勝預期
港股缺方向 成交連續5日不足千億
港股缺方向 成交連續5日不足千億
長和上半年盈利跌9% 派息減 李澤鉅：誰賭香港長期差都錯
長和上半年盈利跌9% 派息減 李澤鉅：誰賭香港長期差都錯
長實上半年少賺17% 中期息削近一成
長實上半年少賺17% 中期息削近一成
聯想首財季多賺38% 收入增兩成
聯想首財季多賺38% 收入增兩成
聯通多賺11% 中期息增逾兩成
聯通多賺11% 中期息增逾兩成
佐丹奴半年少賺37% 派息比率顯著降
佐丹奴半年少賺37% 派息比率顯著降
銀娛半年多賺52% 復派中期息
銀娛半年多賺52% 復派中期息
載通中期純利跌一成 九巴業務虧轉盈
載通中期純利跌一成 九巴業務虧轉盈
上月反彈1% 美零售銷售勝預期
上月反彈1% 美零售銷售勝預期
巴菲特「抄底」 美妝股Ulta早段升11％
巴菲特「抄底」 美妝股Ulta早段升11％
星巴克新CEO年薪或達8.8億
星巴克新CEO年薪或達8.8億
港元定存高息精選
港元定存高息精選
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：騰訊料維持上落格局
植耀輝：騰訊料維持上落格局
方保僑：第二屆「城市創科大挑戰」 助推動智慧城市發展
方保僑：第二屆「城市創科大挑戰」 助推動智慧城市發展
技術取勝：威高回落至4元有支持
技術取勝：威高回落至4元有支持
盧駿匡：恒指20天線受阻 未有條件反彈
盧駿匡：恒指20天線受阻 未有條件反彈
劉思明：騰訊績佳未拉動股價 反映對宏觀前景悲觀
劉思明：騰訊績佳未拉動股價 反映對宏觀前景悲觀
周顯：置地廣場升級 屬更佳選擇
周顯：置地廣場升級 屬更佳選擇
譚新強：古代奧林匹克精神何在？
譚新強：古代奧林匹克精神何在？
湯文亮：Call loan兼唔做按揭 樓市想唔跌都難
湯文亮：Call loan兼唔做按揭 樓市想唔跌都難
洛杉磯樓市料受惠奧運減息
洛杉磯樓市料受惠奧運減息
富國銀行削租太古廣場3座25%樓面 呎租84元續租 低5年半前同座高峰呎租三成
富國銀行削租太古廣場3座25%樓面 呎租84元續租 低5年半前同座高峰呎租三成
太古深水灣道項目 3586萬完成補價
太古深水灣道項目 3586萬完成補價
海璇2B2期突上樓書 擬推30伙短期招標
海璇2B2期突上樓書 擬推30伙短期招標
杏花邨兩房8年來首跌穿500萬大關
杏花邨兩房8年來首跌穿500萬大關
影岸‧紅3房2.7萬租 較兩年前升兩成
影岸‧紅3房2.7萬租 較兩年前升兩成