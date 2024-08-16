銀娛半年多賺52% 復派中期息

【明報專訊】銀河娛樂（0027）昨日公布6月底止中期業績，上半年多賺52%至44億元；期間淨收益按年上升37%至215億元；經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）亦按年增長37%至60億元。第二季度計，淨收益按年亦升26%至109億元，按季則升12%；經調整EBITDA為32億元，按年升28%，按季上升12%。銀娛恢復派每股派中期息0.5元。
貴賓博彩收益按年增長56%
該集團期內所有博彩及建材項目均錄得盈利，澳門銀河、星際、百老匯、城市娛樂會及建材業務分別錄得EBITDA約53.95億元、8.25億元、1200萬元、900萬元及3.66億元，當中百老匯更扭虧為盈，其他項目均呈現增長，當中旗艦項目澳門銀河及星際分別錄得增長34.3%及42.7%。
若按業務劃分，博彩部門內，貴賓博彩收益達26.9億元，按年增長55.9%；中場博彩收益更達160.19億元，按年增長42.8%；角子機博彩收益也達12.58億元，按年增長61.3%。包括商場、酒店等其他非博彩部門，期內錄得收入30.89億元，按年增長34.5%。
期內集團維持淨持現金252億元，旗下新項目約有100間。豪華空中別墅的銀河嘉佩樂會於2025年中開業，並正評估在星際酒店進行一系列升級工程。另目標發展樓面達60萬平方米的澳門銀河第四期，將在2027年竣工。