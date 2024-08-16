佐丹奴半年少賺37% 派息比率顯著降

佐丹奴收入按年跌3.4%至19.03億元，毛利按年跌3.1%至11.2億元，毛利率按年升0.2個百分點至58.9%。經營費用按年增加2.6%至9.42億元，公司指主要與公司按要求召開特別大會，而產生的一次過非經常開支所致。佐丹奴執行董事陳嘉緯昨於業績記者會中表示，非經常開支與對前主席兼行政總裁劉國權的賠償有關，而開支亦同時涉及4月特別股東大會時產生的其他相關費用，惟沒透露實際金額。

賠償劉國權致非經常開支大增

陳嘉緯表示，過去2022年及2023兩年間，佐丹奴全年派息比例介乎約130%至140%，稱「希望大家明白，（派息比率）130%及140%並不是（可維持）很長遠或者很恒久的派息比率。」但他表示集團將過剩現金回饋股東的政策不變。

佐丹奴同時宣布，將推行名為「Beyond Boundaries（超越界限）」的5年策略，措施包括引入品牌組合及重獲中國內地市場份額等，期望2025年至2030年實現高單位到低雙位數的收入複合年均增長率（CAGR），並將除稅前利潤率恢復至歷史水平。