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經濟

長和上半年盈利跌9% 派息減 李澤鉅：誰賭香港長期差都錯

【明報專訊】長和（0001）及長實（1113）昨公布中期業績後分別舉行分析員會議，主席李澤鉅罕見頻用廣東話金句回應提問。在香港樓市近年吹淡風之際，他稱：「我唔敢賭香港市場（樓市）太差，過去歷史話我哋知邊個賭香港長期差都錯。」對於長和子公司長江基建（1038）下周初到英國上市後，會否有更多長和系公司到當地掛牌，他表示：「無，𠵱家諗都未諗過，啱啱先宣布長江基建喺英國上市，搞掂長江基建先講。」

明報記者 陳偉燊、方楚茵

李澤鉅昨先現身長實業績分析員會議，在會上稱不敢賭香港樓市差。他指出，本港樓市過往顯示，市場若回復，可以「回復得非常快，唔係有好多時間畀我哋反應，故唔會去賭今次香港的恢復能力」。到稍後的長和分析員會議上，在問到他關於零售旗艦屈臣氏業務時，他指不敢看淡內地零售業。他表示：「今日內地生意係辛苦啲，但我哋唔敢長遠睇淡中國零售市場，中國過去10年有咁輝煌嘅成績，大家係有目共睹。」

可藉國際資產集資 返港投資

他不敢看淡香港樓市及內地零售業外，更在兩場分析員會議上表示只要香港一有投資機會出現，集團很容易將國際資產調回。他在長實分析員會上稱：「如果香港有好的投資機會，公司可以利用國際資產籌集資金，返來投資香港。」到長和分析員會上，他不單有相若說法，並補充樂見許多海外基建設施業務享有雙位數字的內部回報率（IRR），許多項目都具有良好的結構流動性 （structural liquidity）。

長和昨中期業績呈報股東應佔溢利102.05億元，按年減少9%；除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）634.22億元，按年增長3.7%。每股中期息0.688元，按年減少9%。期內貢獻集團最多EBITDA為經營歐洲及港澳電訊業務的CK Hutchison Group Telecom，賺151.34億元。按除息稅前盈利（EBIT）計算，盈利最多為港口業務，賺57.85億元，按年增長33%。

在長和分析員會議上，集團聯席董事總經理黎啟明料港口業務第三季度續錄增長，並在落貨旺季過後到第四季放緩，料紅海貨船遇襲事件延續到下半年。零售業務方面，上半年屈臣氏店舖數目錄得2%增長，新增店舖中，歐洲及亞洲各佔比36%及64%，下半年會保持增長，並看重內地主要城市之外的市場更快回本。

相關字詞﹕屈臣氏 陸法蘭 黎啟明 李澤鉅 長實 長和

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