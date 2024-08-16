港股缺方向 成交連續5日不足千億

【明報專訊】美國本周三公布消費者物價指數（CPI）按年升2.9%，低於市場預期，增強市場對下月減息的信心，惟昨日中國內地「三頭馬車」經濟數據表現參差，僅得零售總額略勝預期，固定投資及工業生產均遜預期，以及騰訊控股（0700）周三公布的業績欠驚喜，利好利淡因素相互抵消。港股昨日繼續缺乏方向，幾經反覆爭持恒指收市微跌4點，報17,109點。大市成交額879億元，為上周五起連續第5個交易日成交額不足千億元。
北水淨流入66億
恒指昨日早段一度下跌186點，短暫失守17,000點關口後回穩，一度反彈高見17,283點，惟隨後升幅逐步收窄，午後恒指大部分時間稍高於17,000水平窄幅上落。國指昨升10點或0.17%至6035點，而科指則跌11點或0.33%至3384點。昨日北水淨流入66.35億元，終止本周三的單日淨流出10.42億元。
追蹤本港股指交易所買賣基金（ETF）昨日獲昨北水青睞，盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）分別獲淨買入25.59億、3.78億及3.75億元。騰訊及中移動（0941）亦分別獲北水淨流入8.37億元及6.12億元，北水淨流出最多的股份為美團（3690），淨流出2.1億元。中海油（0883）及中芯國際（0981）亦分別被北水沽1.61億元及529萬元。