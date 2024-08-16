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經濟

內地7月零售升2.7％ 固投工業遜預期

【明報專訊】國家統計局公布7月內地經濟活動數據，固定資產投資全年累計增速連續4個月放緩，受房地產投資繼續收縮（見另文）和基建投資增速減慢影響，首7個月按年增長3.6%（見表），低於市場預期的3.9%，不過7月零售總額增速自6月反彈0.7個百分點至2.7%，亦高於市場預期的2.6%。分析指7月零售增速回升但力度未夠，不過近期政府加快發債有望在今年餘下時間重新加快基建投資，下半年經濟增長料續由固投和出口帶動。

匯豐報告計算，7月份固投按年增長1.9%，較6月增速縮減1.7個百分點，房地產投資收縮擴大，將首7個月民企投資增速縮減至零，作為增長動力的基建投資，首7個月增速為4.9%，較上半年縮減0.5個百分點。製造業投資增速企穩在9.3%，匯豐計算7月份按年增8.3%，較6月增速少1個百分點，該行指設備升級政策繼續支持工業投資，高技術產業投資按年增達10.4%，不過近期水泥、電池產業削減過剩產能措施，或會帶來下行壓力。

ING：經濟「保5」需更多政策

7月內地工業增加值為5.1%，差過市場預期的5.2%，增速連跌3個月，ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，工業生產為上半年經濟主要增長引擎之一，但增長動力似乎在下半年減弱，市場存在悲觀情緒，投資意慾很大程度受信心不足影響。他認為要實現約5%的增長目標，需有更多政策提振其他經濟領域。

內需近一年疲弱，不過7月消費增速回穩，按月亦增0.35%。惟首7個月累計增幅較上半年降0.2個百分點至3.5%，反映7月按年增幅也有受惠去年較低基數。服務業保持較快增速，首7個月服務零售額按年增7.2%，惟較上半年放緩0.3個百分點，7月餐飲收入按年增速降至3%。

7月商品零售額按年增2.7%，較6月加快1.2個百分點，通訊器材消費加快近10個百分點至12.7%。多個耐用品項目消費雖仍按年下跌，但跌幅較6月收窄，汽車消費按年跌4.9%，收窄1.3個百分點，家電消費按年跌2.4%，收窄7.6個百分點，反映以舊換新政策為消費帶來支持。

星展料下半年靠出口工業產出

星展銀行香港高級經濟師周洪禮認為，7月消費雖有改善，但增速遠遜疫情前水平，房價下跌影響消費市道，加上就業市場較弱，消費好轉需要宏觀經濟條件改善。7月城鎮調查失業率意外上升0.2個百分點至5.2%，周洪禮認為即使撇除畢業生因素，也反映就業情况亦未有太大改善，財政政策若能鼓勵企業保就業，將對消費有幫助。

展望下半年經濟，周洪禮指政府融資自6月份以來重新加快，下半年基建投資會重新加快，加強固投支持經濟力度，加上電子產品周期復蘇、為避免關稅提早出口持續，出口和工業產出亦會為下半年內地經濟帶來支持。

相關字詞﹕內房 固投 內需 以舊換新 服務業 製造業 國家統計局 中國經濟

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