摩根彭逸升：美或1年減息2厘 看好港地產可換股債

由於美國2020年首季新冠疫情大爆發後，聯儲局曾減息至零及重啟量寬（QE）印錢救市，令當地通脹曾飈升，結果聯儲局於2022年3月以來掉轉槍頭大幅加息5.25厘，令聯邦基金利率上端去年7月以來高企於5.5厘至今，本港及亞洲多個央行期內跟隨加息，令當地房地產市場面臨重大調整壓力，例如本港住宅樓價已從2021年第三季高位回落近四分之一，彭逸升本周二接受專訪時一開始便提到：「我相信大部分香港人都會希望減息，因為樓市的確面對好大壓力，財政都有難題，真的希望會出現減息的周期。」

美孳息率曲線倒掛 預示快將減息

作為美資大行摩根資產管理旗下「摩根亞洲總收益債券基金」的基金經理，彭逸升指出，從美國國債孳息率曲線（US Treasury Yield Curve）現已出現倒掛（Inverted）可見（見圖），聯儲局快將開展減息周期，料9月便會開始減息0.5厘，而該行根據1年期與2年期國債孳息率差距推算，市場現正預測聯儲局未來1年將減息近2厘。

記者翻查彭博數據發現，目前美國國債孳息率1個月高於3個月、3個月亦高於6個月，而此短存續期 （duration）孳息率高於長存續期的情况一直維持至5年期，換言之，孳息率曲線在這些年期均出現倒掛。作為比較，由於美國10年期現仍高於5年期國債孳息率，沒有出現倒掛，屬正常情况。

彭逸升表示：「美國10年期國債孳息率通常反映幾項因素，例如GDP展望、通脹展望及財赤展望，而且當股市大幅下跌的話，資金亦會流入美國10年期國債此安全資產避險，令該孳息率下跌。至於美國1年期及2年期國債孳息率通常反映聯儲局期內減息步伐，就此我們是有方程式去計算的。對於普羅投資者來說，只要見到美國國債孳息率1年期低於兩年期，或3個月低於1年期，便反映市場認為聯儲局將會減息。」

料美9月減息0.5厘 11月12月不減息

另外，彭逸升分析，聯儲局在9月減息0.5厘後，由於美國將於11月舉行總統大選，除非當地經濟數據明顯轉差令聯儲局需要出手減息，否則他相信聯儲局在11月及12月議息會議均會維持利率不變，等待新總統制定經濟政策後，評估新政策對當地經濟增長及通脹的影響，明年始會繼續減息。

彭逸升表示：「美國總統大選結果對聯儲局利率政策是有影響的，因為不同總統有不同的經濟政策，所以真的要看誰能勝出總統大選。假如共和黨特朗普勝選的話，他一方面指要增加關稅，這會帶來當地通脹升溫，但另一方面他亦希望減息，市場暫時難以就這些政策作準確評估；至於民主黨賀錦麗亦只是剛剛接任總統參選人，暫仍未有清晰及具體政綱，所以我們也未完全掌握她的政策取向。」

亞洲多國料隨美減息 債市可尋寶

美國10年期國債孳息率已由去年10月高位逾5厘回落至近日4厘以下，反映債券價格已回升不少，記者向彭逸升請教：「目前始買入債券或債券基金會否太遲？」

彭逸升表示，美國聯儲局2022年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端去年7月以來高企於5.5厘至今，亞洲多國央行為免本身利率與美息差距太大令貨幣大幅貶值，故亦要跟隨加息，令當地經濟面對很大挑戰，韓國便是表表者。他解釋說：「韓國貨幣政策在亞洲跟美國是跟得最貼的，美國加息韓國便會跟着加息，問題是韓國經濟體系私人部門槓桿不低，加息令不少居民每月按揭供款增加不少，故此不少報道均指當地樓市面對很大的壓力。」

基於上述分析，彭逸升相信，若美國9月開始減息0.5厘，韓國等多個亞洲央行亦會跟隨，而且由於當地債券市場並未就此充分反映，因此有關債市仍有投資機會。當中，他預測，本港各大銀行的最優惠利率（P）於9月亦會跟隨美息下調0.5厘，指這有助緩和過去逾兩年高息環境對房地產市場及整體經濟帶來的壓力，因此，他認為本港債券市場亦有寶可尋。

高評級港地產公司可換股債券 進可攻退可守

彭逸升表示：「近年香港經濟周期與內地經濟周期關連度愈來愈高，當內地經濟有壓力，香港經濟亦有壓力，但香港亦實行聯繫匯率，故此過去逾兩年亦要跟隨美國加息，令香港經濟兩面受壓，期內香港經濟絕對不容易；但假如美國開始減息，這有望令香港銀行同業拆息（HIBOR）及最優惠利率（P）回落，這對香港經濟肯定有利，而且我們希望內地經濟好轉，帶動香港經濟亦向好，這樣的話，投資香港的資產回報可以很吸引。」

在本港眾多債券中，彭逸升透露，旗下基金買入的是高投資評級地產公司所發行的可換股債券。他解釋，該地產公司是在早前市况相對好時發行可換股債券，隨着該地產公司股價過去近兩年反覆下跌，換股價現已大幅高於市價，令該可換股債券的換股權價值亦大跌，但其債息現仍高達4.5厘，本身已有一定吸引力。

他續稱，假如一如美國1年期及兩年期國債孳息率現所反映，聯儲局將於未來1年減息近2厘，而本港亦跟隨減息2厘的話，該地產公司股價料顯著回升，屆時該可換股債券的換股權價價值亦會大升。

明報記者 葉創成

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