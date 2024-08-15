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經濟
2024年8月15日星期四
技術取勝
投資策略
中環中心呎價1.3萬 同區甲廈20年低 3184方呎4200萬沽 原業主5年帳蝕逾六成
星投資公司264萬 租太古廣場3期兩層
FINNIE均呎1.95萬推30伙 東區8年最低
領峯4房875萬沽 呎價僅8865元
新創建高層20萬租嘉道理道洋房
心光校舍擬增建住宅 料觸礁
騰訊次季經調整盈利升53% 勝預期 網絡廣告收入升兩成 商業支付增速放緩
長建下周一英主板掛牌
長建中期多賺1.7% 派息增至0.72元
施永青：中資行屬國家機構 應積極做按揭
恒指5連升斷纜 成交不足700億
新秀麗決定赴美雙重上市 中期多賺7.7%不派息 稱前景未明朗
叙福樓盈警 半年料最多蝕3000萬
譚仔上季稅後盈利挫62%
中期少賺54% 耐世特不派息
穆迪再降萬科評級 展望續負面 料合約銷售利潤率續承壓
「遠洋集團境外債權人」登報 指重組方案存缺陷
華置上半年轉蝕逾4億 續不派息
美7月CPI升2.9％低預期 「聯儲局線人」：下月議息焦點在幅度
涉違《反壟斷法》 Google面臨拆骨
M&M's母企2340億購品客薯片製造商
楊智佳：騰訊防守力強 合穩健投資者
港元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：名創優品宜重上20天線
途虎養車攻入柴灣 與鄰近車房「打擂台」
劉思明：A股港股疲軟 留意業績股異動
周顯：想發財 必然犧牲現在
湯文亮：專才來港 多先租後買
摩根彭逸升：美或1年減息2厘 看好港地產可換股債
技術取勝：名創優品宜重上20天線
【明報專訊】大家樂料8.2元有沽壓（圖）
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