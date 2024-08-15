明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

M&M's母企2340億購品客薯片製造商

【明報專訊】《華爾街日報》報道，以生產M&M's、Snickers和Skittles等糖果而聞名的Mars，以接近300億美元（約2340億港元）的價格，收購品客（Pringles）薯片等零食製造商Kellanova（美：K），是今年規模最大的收購交易之一。

Kellanova早段升7％

私人控股的Mars表示，同意在全現金交易，以每股83.5美元的價格收購Kellanova。路透社指出，收購價較路透社首次報道收購談判消息前的8月2日收市價，有大約33%溢價。該公司股價早段升逾7%至80美元左右。

Kellanova於去年10月從家樂氏（Kellogg）分拆出來，銷售品客、Cheez-It、Pop-Tarts及Eggo等零食品牌，以及北美以外的穀物業務。至於增長緩慢的北美穀物業務，則易名為WK Kellogg，主要經營Frosted Flakes和Froot Loops等穀物品牌。 Kellanova在2023年的銷售額超過130億美元。

受通脹等影響，Kellanova也面臨銷量增長疲軟的問題。該公司8月初表示，第二季可比銷售額增長4%，價格上漲，抵消了銷量下降的影響。Kellanova表示，在許多地區的銷量正在改善，並且在北美恢復增長。

收購Kellanova後，Mars將在超市擁有薯片及餅乾等貨架，在零食市場佔據更大份額。根據GlobalData的數據，Mars在美國零食市場佔有4.54%的份額，而Kellanova則佔有約3.9%。Mars行政總裁Poul Weihrauch表示，Mars有大量機會，進一步發展可持續的零食業務。自2020年以來，Mars已收購零食棒製造商Kind的北美業務、Nature's Bakery及水果零食品牌TrüFrü。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕收購 家樂氏 品客（Pringles）

上 / 下一篇新聞