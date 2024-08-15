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經濟
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涉違《反壟斷法》 Google面臨拆骨

【明報專訊】美國聯邦法院法官上周裁定Alphabet（美：GOOG）旗下Google壟斷搜尋引擎市場後，美國司法部傳出正考慮推動Google分拆。《紐約時報》引述知情人士稱，為解決Google造成的市場壟斷，美國司法部正研究多個補救方案，例如剝離Google的Chrome瀏覽器，或Android智能手機作業系統。倘若成事，這將會是繼逾20年前微軟因觸犯反壟斷法，幾乎被強行分拆以來，美國政府首次以違反壟斷法為由，試圖分拆一家公司。

方案包括剝離Chrome瀏覽器等

消息指，美國司法部正考慮的方案還包括：勒令Google向競爭對手提供數據，又或強制Google放棄與蘋果（美：AAPL）等達成的合作協議，不得再將Chrome瀏覽器預設為iPhone等設備的默認選項。此外，美國司法部亦可能強制Google出售其網上廣告銷售平台AdWords。該平台以往專門用來投放文字類廣告，目前已被併入Google Ads廣告業務。根據法院的證辭，Google總收入約三分之二來自搜尋廣告業務，在2020年的相關收入超過1000億美元。

據稱，美國司法部正與Google的競爭對手及專家會面，商討限制Google權力的方法。消息指出，部分與會者向司法部反映，憂慮到Google在搜尋市場的主導地位，使其在開發AI技術方面享有優勢，要求司法部阻止Google強迫網站允許其內容用於Google的某些AI產品。相關的研究仍處於早期階段，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官Amit Mehta要求司法部與Google，在9月4日前擬定解決方案，並在9月6日進行聆訊。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕分拆 搜尋引擎 反壟斷

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