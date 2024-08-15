穆迪再降萬科評級 展望續負面 料合約銷售利潤率續承壓

明報記者 方楚茵

穆迪評級高級副總裁曾啟賢表示，評級下調和負面展望反映了該行預計由於合約銷售疲軟及利潤率持續承壓，未來6至12個月萬科的信用指標將削弱至與此前評級不再相稱的水平。儘管萬科因再融資需求較大而面臨財務風險，但其展現出的從境內銀行獲得長期有抵押融資的能力在一定程度上緩解了上述風險。

料明年合約銷售額再降20%

該行又稱，儘管政府推出多項支持舉措，但中國房地產行業復蘇緩慢，預計未來12至18個月萬科的合約銷售額下滑速度將快於該行此前預期。該行目前預計2024年萬科合約銷售額將從2023年的3760億元（人民幣，下同）下降30%左右，之前該行預計降幅約25%。2024年首7個月，萬科的合約銷售額按年下降約35%至1470億元。

該行預計，2025年萬科合約銷售額同比將再降20%，因公司為保持流動性而對新項目投資進行控制可能會進一步拉低其未來合約銷售額。此外，為了在經濟下行周期中提振銷售，公司可能不得不對某些項目提供折扣優惠，這將令其利潤率承壓。

穆迪又指萬科的債務削減計劃可能會部分緩和其主要信用指標的轉弱，但在目前房地產市場下行周期中，資產處置的實施將面臨較大不確定性。

鑑於萬科成功獲得新的銀行貸款（大部分為有抵押貸款）用於滿足運營和再融資需求，該公司再融資風險已有所下降。上半年公司已全額償付105億元左右的到期境外債券和人民幣50億元左右的到期境內債券。

不過，未來12至18個月該公司仍將有相當大的再融資需求，並且必須保持穩定的境內銀行貸款渠道，以將其流動性緩衝保持在充足的水平。