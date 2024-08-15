中期少賺54% 耐世特不派息

亞太區收入升9.3%

上半年耐世特收入按年跌0.14%至20.99億美元，當中最大市場北美洲區收入11.19億美元，按年跌6.3%；至於亞太區市場收入升9.3%至5.95億美元，加上其餘市場收入錄得上升抵消北美市場部收入跌幅。受惠於原材料成本減少，亦帶動集團期內毛利率按年擴闊0.9個百分點升至10%，毛利因而升10.5%至2.11億美元。

不過，耐世特純利仍大跌54%，原因包括所得稅開支按年升1.1倍至1773萬美元，佔集團除稅前利潤的43.5%，去年相關比率為18.3%。集團解釋，因上年及今年6月底，確定美國遞延稅項資產淨值（主要為研發抵免），很可能不會悉數變現，並錄得遞延稅項資產淨值減少。此外，期內錄得一筆產品開發無形資產減值，以至非全資附屬公司利潤增加導致少數股權益增加，都成純利倒退原因。撇除上述因素，上半年經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升6%至1.97億美元。