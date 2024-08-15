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經濟

施永青：中資行屬國家機構 應積極做按揭

【明報專訊】上周五行會成員、經民聯副主席林健鋒與一眾地產代理及金管局副總裁阮國恒會面，記者會中反映銀行收緊按揭及地產代理經營苦况一度感觸落淚後。中原創辦人施永青昨日於旗下媒體《AM730》專欄撰文表示，若樓價下跌、銀行應按估價減少按揭貸款，但不應以配額用完為理由而拒絕向用家貸款。他認為金管局有必要給銀行指引，以確保金融系統不會因此而受到傷害，而本港的中資銀行應率先行動，因其為國家機構，有責任為穩定香港的局面作出貢獻。

施永青提到，樓價自2021年開始回落跌幅已超過兩成半，指「今天的樓價已讓更多人負擔得起」，對有剛性需求的用家而言，現時市場應對他們更吸引才對，而近期樓市交投比以前大幅減少，除非是銀行削減按揭貸款配額，否則其配額應仍未耗盡。惟現時其價格對樓宇需求的平衡作用，於近期卻沒法正常顯示出來，他認為其原因為銀行拒絕放貸。

施永青續稱，倘若銀行於沒必要情况下，收緊對房地產市場資金流入，無可避免會對自身亦造成傷害，因先前接受的抵押品都出現貶值、變成資不抵債的惡性循環。

施永青亦回應網上有意見指出，因樓價下跌銀行收緊樓宇按揭為十分合理的做法，沒有理由要銀行為小眾利益，而令整個香港金融系統冒風險，但他認為房地產為金融系統基石，本港樓宇買賣大部分都需藉助銀行按揭貸款，指出銀行的按揭取態足以扭曲市場的供求關係。

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