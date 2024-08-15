長建中期多賺1.7% 派息增至0.72元

李澤鉅：收購不抱志在必得心態

長建期內的基建投資之銷售及利息收入24.78億元，比市場預期的31.3億元為差；至於每股盈利1.71元較市場預期稍遜。長建及電能在公布業績前，股價分別收報56.35元及54.95元，分別跌0.7%及升0.5%。

長建的英國業務提供最大盈利貢獻，按年增長17%至18.65億元，主要受惠於收益增加、投資組合承擔之財務費用降低，以及英鎊兌港元匯率上升等因素帶動。旗下Northumbrian Water今年7月收到2025至2030年度規管期決定草案，料最終決定於年底公布，並擬在未來5年投資逾45億英鎊優化網絡。電能期內提供10.82億元盈利，按年增長2%。澳洲的業務受惠於各業務增長，亦提供盈利貢獻8.64億元，按年增長5%。歐陸業務溢利按年減少1%至4.19億元。截至6月底長建持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額為9.8%。

電能半年純利升1.6%

現金存款跌65%

電能主席甄達安表示，隨着大部分營運公司規管重設完成，可確保中期內有穩定的營運環境和可預測的收入來源。電能期內英國業務貢獻溢利15.5億元，按年增長10.9%。澳洲業務受惠於住宅和商業客戶的能源使用量強勁增長，溢利按年增長7.7%至6.01億元。其持股33.37%的港燈（2638）貢獻3.16億元溢利，按年減少3.7%。截至6月底電能手持現金及存款14.8億元，按年減少64.8%；期內亦轉為淨流動負債16.41億元，整體負債淨額對總資本淨額比率為2%。