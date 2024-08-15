明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

騰訊次季經調整盈利升53% 勝預期 網絡廣告收入升兩成 商業支付增速放緩

【明報專訊】騰訊（0700）第二季盈利大勝預期，期內經調整純利錄得573.13億元（人民幣，下同），按年增52.6%，勝預期486.7億元；淨利潤為476.3億元，按年增82%，亦勝預期的402.7億元。首席戰略官James Mitchell表示，上季毛利增速是收入增速的兩倍多，主要由於更高毛利率的業務收入增加，以及成本及效率管理措施，料未來毛利增長將會繼續達至收入增長約1.5倍。

明報記者 蕭嘉聰

集團上季收入1611.17億元，按年增7.98%，略遜市場預期的1613.5億元；增值服務收入788.22億元，按年增6.21%，主要受惠於《PUBG MOBILE》表現強勁及Supercell的遊戲人氣提升，國際市場遊戲收入增長9%至139億元；本土市場遊戲收入更止跌回升，期內升9%至346億元，本土市場旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》流水均恢復增長。

國際本土市場遊戲收入均升9%

集團指出，《地下城與勇士：起源》（DNF手遊）激活數百萬的IP粉絲，且玩家留存情况良好，有望成為下一款長青熱門遊戲。James Mitchell指出，DNF的PC遊戲已有16年歷史，不少用戶以往曾是PC版本的玩家，現時工作後只有時間玩手遊，消費能力亦更高，對未來表現有信心。不過集團總裁劉熾平強調，現時推出成功的新遊戲變得更困難，玩家對遊戲品質要求及期望非常高，需推出非常高品質或者獨特的玩法才能夠吸引用戶。

上半年來自金融科技及企業服務收入504.4億元，按年增3.71%，當中金融科技服務收入增速放緩至低個位數，商業支付收入增速進一步放緩，反映消費支出緩慢增長，惟理財服務收入錄得雙位數增長，加上雲服務收入以致視頻號商家技術服務費上升，帶動有關業務毛利按年升逾28%。

理財服務收入錄雙位數增長

劉熾平指出，內地消費增長表現較疲軟，集團商業支付交易量仍錄得雙位數增長；惟平均交易額有所下跌，反映消費者對價格更敏感。他續稱，期內消費貸款的需求其實更大，但集團主動收緊信貸，令消費貸款服務收入下跌。他表示，政府已推出非常積極的政策鼓勵消費，相信未來可感受到消費者信心和經濟的改變，因為正如財富管理服務所證明的那樣，將有利於集團的金融科技業務。

騰訊第二季網絡廣告業務收入為298.71億元，按年增19.47%，主要受視頻號及長視頻的收入增長帶動。James Mitchell表示，近日已升級廣告技術平台，可分析更長周期的用戶興趣，提供更精準的廣告推薦。

騰訊今年上半年累計斥資近523.5億元，回購1.55億股，劉熾平表示今年計劃的逾1000億元回購規模未有變化。集團績前股價收市報373.8元，跌1.3%；ADR早段跌逾1%。

相關字詞﹕劉熾平 James Mitchell 地下城與勇士 金融科技

上 / 下一篇新聞