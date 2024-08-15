騰訊次季經調整盈利升53% 勝預期 網絡廣告收入升兩成 商業支付增速放緩

明報記者 蕭嘉聰

集團上季收入1611.17億元，按年增7.98%，略遜市場預期的1613.5億元；增值服務收入788.22億元，按年增6.21%，主要受惠於《PUBG MOBILE》表現強勁及Supercell的遊戲人氣提升，國際市場遊戲收入增長9%至139億元；本土市場遊戲收入更止跌回升，期內升9%至346億元，本土市場旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》流水均恢復增長。

國際本土市場遊戲收入均升9%

集團指出，《地下城與勇士：起源》（DNF手遊）激活數百萬的IP粉絲，且玩家留存情况良好，有望成為下一款長青熱門遊戲。James Mitchell指出，DNF的PC遊戲已有16年歷史，不少用戶以往曾是PC版本的玩家，現時工作後只有時間玩手遊，消費能力亦更高，對未來表現有信心。不過集團總裁劉熾平強調，現時推出成功的新遊戲變得更困難，玩家對遊戲品質要求及期望非常高，需推出非常高品質或者獨特的玩法才能夠吸引用戶。

上半年來自金融科技及企業服務收入504.4億元，按年增3.71%，當中金融科技服務收入增速放緩至低個位數，商業支付收入增速進一步放緩，反映消費支出緩慢增長，惟理財服務收入錄得雙位數增長，加上雲服務收入以致視頻號商家技術服務費上升，帶動有關業務毛利按年升逾28%。

理財服務收入錄雙位數增長

劉熾平指出，內地消費增長表現較疲軟，集團商業支付交易量仍錄得雙位數增長；惟平均交易額有所下跌，反映消費者對價格更敏感。他續稱，期內消費貸款的需求其實更大，但集團主動收緊信貸，令消費貸款服務收入下跌。他表示，政府已推出非常積極的政策鼓勵消費，相信未來可感受到消費者信心和經濟的改變，因為正如財富管理服務所證明的那樣，將有利於集團的金融科技業務。

騰訊第二季網絡廣告業務收入為298.71億元，按年增19.47%，主要受視頻號及長視頻的收入增長帶動。James Mitchell表示，近日已升級廣告技術平台，可分析更長周期的用戶興趣，提供更精準的廣告推薦。

騰訊今年上半年累計斥資近523.5億元，回購1.55億股，劉熾平表示今年計劃的逾1000億元回購規模未有變化。集團績前股價收市報373.8元，跌1.3%；ADR早段跌逾1%。