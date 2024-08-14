明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
基金特區

基金特區

基金特區：安聯投資周浩乾：美倘減息 利好部分亞洲本幣債

【明報專訊】最近市場對美國經濟衰退的疑慮，引發市場憂慮聯儲局減息步伐或較預期大，令環球市場一度大幅波動。安聯投資高級基金經理周浩乾指出，倘若美加快減息，美元匯價相對轉弱，將利好部分亞洲本幣債券的下半年表現。

美國早前公布的就業數據遜於市場預期，一度牽動市場對美經濟或陷衰退的憂慮，直至美國上周公布的8月初首次申領失業救濟金人數低於預期，安撫了市場情緒。市場正觀望美國進一步的經濟數據，以評估美國經濟前景，目前大部分市場人士仍傾向維持今年美國經濟將「軟着陸」的預測，即通脹持續回落，同時經濟增長將放緩，但不會陷入衰退。周浩乾表示，由於美國經濟、環球需求、美國以外地區經濟及各地央行減息等因素環環相扣，一旦美國經濟轉差，促使聯儲局加快減息，其他地區經濟難免受到不同程度的影響，為下半年投資市場的主要風險之一。

可關注大型消費股數據 觀察美消費

早前市場普遍預期美聯儲將於今年9月開始減息，全年減息一至兩次，每次減息25點子。市場最近憂慮美國年內會否減息多於兩次，又或全年減息幅度會否高於50點子，至今市場仍未有共識，有待觀察。周浩乾認為，美國消費市場是其中一個可留意領域，近年美國經濟增長約七成來自消費，疫後刺激經濟措施，為消費帶來助力，隨着相關措施效用逐步消退，美國消費數據放緩的程度，不僅影響當地經濟，也拖累部分地區的出口，從而影響環球經濟，同時消費轉弱亦有助於通脹回落，為央行提供減息條件，認為要觀察美國消費市道，除留意信用卡相關數據，還可透過關注大型消費股的銷售數據。

周浩乾表示，若下半年美國如市場預期開始減息，投資者可留意亞洲本幣債券市場的機遇，基於自亞洲金融風暴後，亞洲經濟韌性已提升，近年區內國與國之間的貿易增加，有助減低部分來自歐美經濟的影響，而聯儲局減息或會使美元轉弱，將利好亞洲貨幣表現，意味亞洲本幣債券有望為投資者提供債價及貨幣匯價的升幅。安聯投資最近發表報告指出，亞洲正步入多年良性循環，得益於強勁的經濟基本面、改革導向的政府政策、優質的基礎設施生態系統，以及有利的人口結構，這些因素預期將有助亞洲把握新的增長機遇，吸引大量的資金流入，進而降低匯率波動，並推動本地債券及信貸重新定價，預期下半年亞洲債券將持續展現韌性；基於亞洲企業和金融機構的盈利報告已印證，亞洲信貸正處於周期最佳點，基本面穩健、槓桿穩定、流動性充裕，料評級走勢將保持穩定，違約率將回落至中個位數。

看好印度印尼債券表現

不過，周浩乾提醒，要慎選亞洲本幣債券，因各地經濟情况不同，對經濟較依賴出口的亞洲地區，如韓國，應較為審慎，因美經濟轉差，消費需求下降，將影響這些地區的出口及經濟表現，當地貨幣也會受壓，又如部分亞洲地區於最近這次加息周期緊貼美國加息，一旦美國減息，或會緊隨美國減息步伐，當地與美國息差並未擴大下，當地貨幣匯價也未必可受惠於美元相對轉弱，相對較看好經濟增長受本地消費主導的亞洲地區債市表現，如印度及印尼，其中印尼本幣政府債屬投資級別，孳息達高單位數。

安聯投資報告亦指出，下半年可留意亞洲債市的利差機會，認為機會存在於處於信貸周期最佳點的行業和公司，如印度基礎設施、中國公用事業、澳門博彩及部分銀行資本證券，因其信貸紀錄穩定，甚至向好、違約率偏低，以及具合理的總回報，除此以外，下半年也可留意區內債市的市場錯配和超額收益機遇，尤其是在高收益領域，但亦提醒隨着風險偏好回升，市場在上半年強勁反彈後自滿情緒上升，投資者應繼續做好風險管理。

對於風險管理，周浩乾表示，儘管美國減息將利好債券表現，但由於減息時間、減息次數及減息幅度均存在變數，透露其管理以債券為主的投資組合為減低波動性，約四成資金投資於美元及港元計價的投資級別企業債，其餘資金主要投放於歐美政府債，小部分資金投放於屬投資級別的亞洲本幣政府債，組合內並持有小量股票及黃金資產，目前債券部分以短債為主，認為利差仍吸引下，將待美國減息周期正式展開，方開始將資金轉向較長期債券。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

上 / 下一篇新聞

內地上月新貸2680億 遠遜預期 消費不振 短期貸款大減2216億
內地上月新貸2680億 遠遜預期 消費不振 短期貸款大減2216億
亞股續漲 日股收復「股災」跌幅
亞股續漲 日股收復「股災」跌幅
恒指再漲62點 連升5日
恒指再漲62點 連升5日
MSCI今年剔出182隻中資股 中國市場佔比高位跌18百分點
MSCI今年剔出182隻中資股 中國市場佔比高位跌18百分點
中生製藥半年多賺1.4倍 派息大增五成
中生製藥半年多賺1.4倍 派息大增五成
港燈中期少賺3.6％ 派息0.1594元
港燈中期少賺3.6％ 派息0.1594元
渣打中小企營商指數疫後低 反映營商信心續弱 5分項指數全跌
渣打中小企營商指數疫後低 反映營商信心續弱 5分項指數全跌
騰訊音樂經調整純利升23% 料ARPPU增速加快
騰訊音樂經調整純利升23% 料ARPPU增速加快
碧桂園服務盈警 料核心利潤半年最多減37%
碧桂園服務盈警 料核心利潤半年最多減37%
菜鳥攻港快遞 暫涉80自提點
菜鳥攻港快遞 暫涉80自提點
陽光房地產基金可分派收入跌12%
陽光房地產基金可分派收入跌12%
萬洲純利升逾八成 中期息倍增
萬洲純利升逾八成 中期息倍增
長江生命科技中期少賺97%
長江生命科技中期少賺97%
利郎中期盈利增3.6% 派息持平
利郎中期盈利增3.6% 派息持平
光大水務中期純利跌8%
光大水務中期純利跌8%
星巴克突換帥 股價飈逾兩成 新CEO尼科爾曾成功改革Chipotle
星巴克突換帥 股價飈逾兩成 新CEO尼科爾曾成功改革Chipotle
WSJ：華為準備推新AI晶片 表現被指勝過Nvidia B20
WSJ：華為準備推新AI晶片 表現被指勝過Nvidia B20
英失業率意外降至4.2% 鎊匯急升0.5%
英失業率意外降至4.2% 鎊匯急升0.5%
楊智佳：中藥股毋懼經濟弱 聯邦制藥可吸
楊智佳：中藥股毋懼經濟弱 聯邦制藥可吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：風險貨幣首選澳元
姜靜：風險貨幣首選澳元
技術取勝：丘鈦科技宜突破5元關
技術取勝：丘鈦科技宜突破5元關
劉思明：港股乏明顯主題 個別業績股尋寶
劉思明：港股乏明顯主題 個別業績股尋寶
周顯：港需要衰退 固本培元
周顯：港需要衰退 固本培元
湯文亮：債主被鬧 又唔敢反駁
湯文亮：債主被鬧 又唔敢反駁
代理短炒錦鞍苑 逾3個月帳賺兩成 兩房已補價400萬沽 實呎9975元
代理短炒錦鞍苑 逾3個月帳賺兩成 兩房已補價400萬沽 實呎9975元
太古城3房撻訂貨1338萬重售 兩個多月賣平35萬
太古城3房撻訂貨1338萬重售 兩個多月賣平35萬
市建局啟德道降分紅比例 可分期最長5年
市建局啟德道降分紅比例 可分期最長5年
PRINCE WESIDENCE轉售為租 1房連家俬月租1.6萬起
PRINCE WESIDENCE轉售為租 1房連家俬月租1.6萬起
凱旋門特色戶7.6萬租出 呎租82元
凱旋門特色戶7.6萬租出 呎租82元
利奧坊‧壹隅屆現樓 高層景觀開揚
利奧坊‧壹隅屆現樓 高層景觀開揚
住客會所洋溢和式氛圍
住客會所洋溢和式氛圍