基金特區：安聯投資周浩乾：美倘減息 利好部分亞洲本幣債

美國早前公布的就業數據遜於市場預期，一度牽動市場對美經濟或陷衰退的憂慮，直至美國上周公布的8月初首次申領失業救濟金人數低於預期，安撫了市場情緒。市場正觀望美國進一步的經濟數據，以評估美國經濟前景，目前大部分市場人士仍傾向維持今年美國經濟將「軟着陸」的預測，即通脹持續回落，同時經濟增長將放緩，但不會陷入衰退。周浩乾表示，由於美國經濟、環球需求、美國以外地區經濟及各地央行減息等因素環環相扣，一旦美國經濟轉差，促使聯儲局加快減息，其他地區經濟難免受到不同程度的影響，為下半年投資市場的主要風險之一。

可關注大型消費股數據 觀察美消費

早前市場普遍預期美聯儲將於今年9月開始減息，全年減息一至兩次，每次減息25點子。市場最近憂慮美國年內會否減息多於兩次，又或全年減息幅度會否高於50點子，至今市場仍未有共識，有待觀察。周浩乾認為，美國消費市場是其中一個可留意領域，近年美國經濟增長約七成來自消費，疫後刺激經濟措施，為消費帶來助力，隨着相關措施效用逐步消退，美國消費數據放緩的程度，不僅影響當地經濟，也拖累部分地區的出口，從而影響環球經濟，同時消費轉弱亦有助於通脹回落，為央行提供減息條件，認為要觀察美國消費市道，除留意信用卡相關數據，還可透過關注大型消費股的銷售數據。

周浩乾表示，若下半年美國如市場預期開始減息，投資者可留意亞洲本幣債券市場的機遇，基於自亞洲金融風暴後，亞洲經濟韌性已提升，近年區內國與國之間的貿易增加，有助減低部分來自歐美經濟的影響，而聯儲局減息或會使美元轉弱，將利好亞洲貨幣表現，意味亞洲本幣債券有望為投資者提供債價及貨幣匯價的升幅。安聯投資最近發表報告指出，亞洲正步入多年良性循環，得益於強勁的經濟基本面、改革導向的政府政策、優質的基礎設施生態系統，以及有利的人口結構，這些因素預期將有助亞洲把握新的增長機遇，吸引大量的資金流入，進而降低匯率波動，並推動本地債券及信貸重新定價，預期下半年亞洲債券將持續展現韌性；基於亞洲企業和金融機構的盈利報告已印證，亞洲信貸正處於周期最佳點，基本面穩健、槓桿穩定、流動性充裕，料評級走勢將保持穩定，違約率將回落至中個位數。

看好印度印尼債券表現

不過，周浩乾提醒，要慎選亞洲本幣債券，因各地經濟情况不同，對經濟較依賴出口的亞洲地區，如韓國，應較為審慎，因美經濟轉差，消費需求下降，將影響這些地區的出口及經濟表現，當地貨幣也會受壓，又如部分亞洲地區於最近這次加息周期緊貼美國加息，一旦美國減息，或會緊隨美國減息步伐，當地與美國息差並未擴大下，當地貨幣匯價也未必可受惠於美元相對轉弱，相對較看好經濟增長受本地消費主導的亞洲地區債市表現，如印度及印尼，其中印尼本幣政府債屬投資級別，孳息達高單位數。

安聯投資報告亦指出，下半年可留意亞洲債市的利差機會，認為機會存在於處於信貸周期最佳點的行業和公司，如印度基礎設施、中國公用事業、澳門博彩及部分銀行資本證券，因其信貸紀錄穩定，甚至向好、違約率偏低，以及具合理的總回報，除此以外，下半年也可留意區內債市的市場錯配和超額收益機遇，尤其是在高收益領域，但亦提醒隨着風險偏好回升，市場在上半年強勁反彈後自滿情緒上升，投資者應繼續做好風險管理。

對於風險管理，周浩乾表示，儘管美國減息將利好債券表現，但由於減息時間、減息次數及減息幅度均存在變數，透露其管理以債券為主的投資組合為減低波動性，約四成資金投資於美元及港元計價的投資級別企業債，其餘資金主要投放於歐美政府債，小部分資金投放於屬投資級別的亞洲本幣政府債，組合內並持有小量股票及黃金資產，目前債券部分以短債為主，認為利差仍吸引下，將待美國減息周期正式展開，方開始將資金轉向較長期債券。

明報記者 劉敬華

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