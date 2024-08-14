凱旋門特色戶7.6萬租出 呎租82元

中原地產分區營業經理胡鴻洲指出，上述單位為凱旋門一個低層相連平台特式戶，近日以7.6萬元租出，兩個單位分別實用419方呎及513方呎，外連逾千方呎平台，3房1套間隔，並設簇新雅裝及全屋家俬電器，實用呎租82元。單位曾於2017年以7.2萬元租予對上租客，現租金較7年前升4000元或約5.6%。單位業主於2008年分別以862.5萬元及1737.5萬元一手購入上址，總價為2600萬元，租金回報約3.5厘。

高爾夫‧御苑277呎 租9500元

另中原區域營業董事陳國輝表示，上水高爾夫‧御苑7座中層J室，實用面積277方呎，開放式間隔，以9500元租出，實用呎租逾34元，租客為區內客。業主2017年457萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

此外，利嘉閣聯席董事李嘉輝稱，黃大仙現崇山3B座低層B室，實用715方呎，3房1套間隔，望街景，以3.2萬元租出，實用呎租45元。業主2018年約1480萬元購入，租金回報約2.6厘。香港置業助理分區董事熊建明表示，馬灣珀麗灣3期1座中層F室，實用532方呎，兩房間隔，以1.6萬元租出，實用呎租約30.1元，業主今年5月才以約528萬元購入，租金回報約3.6厘。