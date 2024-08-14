市建局啟德道降分紅比例 可分期最長5年

據市場人士透露，上述招標項目其中一個重點，是容許發展商分3期付款，首期為5000萬元，第二階段則於21日內，連同首期支付至少10億元；至於第三階段，則為餘下之尾數，付款時間由發展商自定，最長年期為5年，但市建局會以既定公式、以年利率5.3厘評定各財團出價及年期的基準。換言之，選擇付款年期愈長，發展商需出較高之價錢才有機會中標。

賣樓收益達82.5億 需付30%分紅

另據悉，今次市建局劃一分紅比例，如未來賣樓收益達到82.5億元，發展商需劃一向市建局支付30%之分紅，較去年底由信置（0083）、招商局置地（0978）及鷹君（0041）合組財團，以19.34億元投得的九龍城盛德街/馬頭涌道前公務員建屋合作樓宇試點項目分紅比例40%為低。

雖然今次招標條款增加彈性，但泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，雖然條款有助發展商入標，但東九新盤未來存貨仍高企，發展商未來開價只會更保守，相信發展商出價將較為謹慎。他估計，項目每方呎樓面地價約4100至4200元，總估值約21億元。

最新估值較去年最多跌37%

上述啟德道/沙浦道重建項目佔地約5.7萬方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計可建約810伙，市建局會撥出逾5382方呎樓面作社區幼兒中心，並重新規劃及重整道路網絡，以興建一個面積約1.07萬方呎地下廣場，並連接一條由政府負責興建的行人隧道至啟德未來地下購物街。綜合市場消息，項目最新估值約18億至約25.7億元、每方呎樓面價約3500至5000元，相較去年截收意向時估值26億至41.1億元、每方呎樓面地價約5060至8000元，跌30%至37%。

此外，金朝陽（0878）公布，其持有大部分業權的銅鑼灣希雲大廈，土審處已駁回其上訴，並會按原定底價24.25億元安排另一次拍賣。

土審處駁回希雲大廈上訴申請

該集團指出，考慮到土審處並無對底價作出調整，以及今年4月拍賣以來當前市場狀况及變化，集團無意在即將舉行的第二次拍賣中投標。