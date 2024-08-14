太古城3房撻訂貨1338萬重售 兩個多月賣平35萬

【明報專訊】部分大型屋苑再錄長情業主沽貨個案。中原副區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城本月暫錄約10宗二手成交，較上月同期增約兩成多，最新位於海景花園金楓閣中層C室，實用897方呎，3房1套間隔，原於今年5月1373萬元售出，買家其後因私人原因撻訂，業主殺訂後再以1470萬元放售，至近日終累減132萬元或約9%，以1338萬元售出，實呎14,916元，最新成交價較兩個多月前回落約35萬元或2.5%。原業主1999年515萬元購入，帳面獲利823萬元或約1.6倍。
康怡複式1238萬沽 帳賺1164萬
中原分行首席分區營業經理楊文傑指出，鰂魚涌康怡花園本月暫錄約7宗成交，已超7月全月的5宗，其中G座頂層複式戶，實用940方呎3房1套間隔，以1238萬元易手，實呎約13,170元。
屋苑對上複式成交位於A座，實用784方呎3房1套間隔，6月底以1250萬元成交、實呎15,944元；以成交呎價計，是次成交呎價較兩個月前回落17%。不過最新成交的原業主1986年以74.1萬元一手購入單位，帳面仍大賺1163.9萬元或約16倍。
此外，沙田第一城則有「籮底貨」（即樓層或質素較差單位）勁蝕成交。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，屋苑45座極低層單位，實用284方呎兩房間隔，以350萬元易手，實呎12,324元。原業主2019年479萬元購入，連使費料實蝕150萬元或31%。