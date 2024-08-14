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經濟
2024年8月14日星期三
股市最前線
內地上月新貸2680億 遠遜預期 消費不振 短期貸款大減2216億
亞股續漲 日股收復「股災」跌幅
恒指再漲62點 連升5日
MSCI今年剔出182隻中資股 中國市場佔比高位跌18百分點
中生製藥半年多賺1.4倍 派息大增五成
港燈中期少賺3.6％ 派息0.1594元
渣打中小企營商指數疫後低 反映營商信心續弱 5分項指數全跌
騰訊音樂經調整純利升23% 料ARPPU增速加快
碧桂園服務盈警 料核心利潤半年最多減37%
菜鳥攻港快遞 暫涉80自提點
陽光房地產基金可分派收入跌12%
萬洲純利升逾八成 中期息倍增
長江生命科技中期少賺97%
利郎中期盈利增3.6% 派息持平
光大水務中期純利跌8%
星巴克突換帥 股價飈逾兩成 新CEO尼科爾曾成功改革Chipotle
WSJ：華為準備推新AI晶片 表現被指勝過Nvidia B20
英失業率意外降至4.2% 鎊匯急升0.5%
楊智佳：中藥股毋懼經濟弱 聯邦制藥可吸
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：風險貨幣首選澳元
技術取勝：丘鈦科技宜突破5元關
劉思明：港股乏明顯主題 個別業績股尋寶
周顯：港需要衰退 固本培元
湯文亮：債主被鬧 又唔敢反駁
代理短炒錦鞍苑 逾3個月帳賺兩成 兩房已補價400萬沽 實呎9975元
太古城3房撻訂貨1338萬重售 兩個多月賣平35萬
市建局啟德道降分紅比例 可分期最長5年
PRINCE WESIDENCE轉售為租 1房連家俬月租1.6萬起
凱旋門特色戶7.6萬租出 呎租82元
利奧坊‧壹隅屆現樓 高層景觀開揚
住客會所洋溢和式氛圍
基金特區：安聯投資周浩乾：美倘減息 利好部分亞洲本幣債
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地上月新貸2680億 遠遜預期 消費不振 短期貸款大減2216億
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