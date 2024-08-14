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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：風險貨幣首選澳元

【明報專訊】隨着投資者重新評估美國經濟衰退風險，過去一周市場情緒明顯改善，匯市波動性回落，同時風險貨幣反彈。加元、澳元和紐元兌美元全周分別反彈1.04%、1.03%和0.72%。除受風險情緒回暖提振外，油價走穩、澳儲行的鷹派利率決議聲明，以及好過預期的新西蘭就業市場數據，都利好上述貨幣表現。

綜觀3種風險貨幣，筆者最看好澳元中期走勢，因為在加央行、澳儲行和紐儲行3家央行中，目前澳儲行的基調最鷹派。澳儲行上周的聲明指政策必須具足夠限制性以確保通脹消退，並上調對澳洲今明兩年通脹（截尾通脹，Trimmed mean inflation）及經濟增長預測。同時，央行承認前景存在「重大不確定性」，重申不會在政策上「排除任何決定」；行長Bullock稱，減息仍遙遙無期。市場對澳儲行年內減息押注降至不足一次25個基點，對加央行和紐儲行的減息押注均在約3次（加央行已在過去數月減息兩次），可見澳儲行大概率落後於另外兩家央行進入減息周期。另澳洲經濟遠較預期有韌性，加上政府上調最低工資、退稅以及能源補貼等措施進一步刺激經濟，短期增長前景或勝於加拿大和新西蘭。

最後，眾多利淡澳元消息已被消化，包括鐵礦石價格下跌、中國經濟復蘇步伐不及預期等，隨着澳儲行與其他主要央行的貨幣政策分歧擴大，看空澳元的倉位有可能平倉。接下來數月，美國大選及中東局勢升級等或會為風險貨幣帶來壓力，但考慮到澳元較強基本面，筆者估計澳元表現將強於其他風險貨幣。目前澳洲10年期國債收益率已超越同期美債收益率，澳元兌美元有機會跟隨走高，如貨幣對突破0.6600/40的阻力位，有機會收復7月的部分跌幅。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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