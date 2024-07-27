星巴克突換帥 股價飈逾兩成 新CEO尼科爾曾成功改革Chipotle

昨晚公布的美國7月生產者物價指數（PPI）升幅較預期小，反映通脹持續放緩，為美聯儲9月減息帶來支持。美股三大指數早段向上，標普500指數及納指升逾1%。美銀分析師Vivek Arya將AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）列為美銀「反彈股票首選」之一，並預計晶片股將在今年底捲土重來。Nvidia早段股價升5%，主要晶片股及科技股上漲。

美股早段向好 Nvidia漲半成

自2021年起擔任星巴克執行董事，並將改任為首席獨立董事的霍布森（Mellody Hobson）透露，大約兩個月前開始討論領導層變動，並聯繫了尼科爾，這次CEO任命是星巴克董事會的決定。她說，星巴克前行政總裁舒爾茨（Howard Schultz）約一周前參與了討論，在舒爾茨會見了尼科爾後，任命獲得批准。

舒爾茨發聲明表示：「在得悉尼科爾在Chipotle的領導能力及改革之旅後，我一直佩服他的影響力……我相信他是星巴克在歷史關鍵時刻所需的領導者。他得到我的尊重和全力支持。」

尼科爾自2018年3月起擔任Chipotle行政總裁，其任內該公司股價升超過7倍。該公司近期公布的次季業績強勁，收入按年增長18.2%，同店銷售增長11.1%。相比下，星巴克在截至6月底的第三財季，全球可比銷售額減少3%，是連續第二季可比銷售倒退。

自納思瀚上任以來，美國和中國銷售放緩，星巴克股價已下跌20%以上，令其面對激進投資者，以及舒爾茨施壓。有「星巴克之父」之稱的舒爾茨5月撰寫公開信，對星巴克的問題提出建議。

反映星巴克無意向激進投資者妥協

舒爾茨早在1980年代初於星巴克任職，當時的星巴克仍是西雅圖的小型咖啡連鎖店。舒爾茨後來在微軟創辦人蓋茨之父老蓋茨的支持下，在1987年收購星巴克，並一手把公司發展成跨國巨企。他在2000年卸任行政總裁，但在2008年金融海嘯之際再次接掌帥印，至2022年又回朝出任臨時行政總裁，並親自挑選納思瀚於去年3月接棒。

在撤換納思瀚的消息傳出前，CNBC指出，持有星巴克大量股票的激進投資者Elliott投資管理，正爭取與星巴克達成協議。Elliott建議星巴克擴大董事會，並改善企業治理，而納思瀚可繼續留任。分析認為，納思瀚被撤換，意味星巴克無意向激進投資者妥協。Elliott發聲明稱，過去兩個月一直與星巴克董事會就關鍵問題進行討論，這次人事變動是星巴克邁向轉型的一步。

（綜合報道）

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