萬洲純利升逾八成 中期息倍增

豬肉業務扭虧 經營利潤升78%

集團中期收入按年跌6.27%至122.93億美元，中期息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年增37.8%至14.69億美元；經營利潤則大幅上升78.4%至11.4億美元，主要由於豬肉業務扭虧為盈所致。

上半年肉製品收入減少2.4%至64.91億美元，當中中國收入受銷量下降及貨幣換算不利影響而按年跌13.4%。期內核心業務肉製品銷量下降6%至至150.1萬公噸；期間在中國肉製品銷量跌9.9%；美國肉製品銷量因價格高企，期內下跌3.4%；歐洲期內肉製品銷量升1.6%，主要因收購Argal。

豬肉業務方面，上半年豬肉收入按年下跌11.7%至49.26億美元，在中國收入按年減少16.4%，美國及墨西哥收入按年減少10.7%，在歐洲收入減少0.5%。上半年生豬屠宰總量為2229萬頭，按年跌12.2%。

上半年受惠於貸款的平均利率下降，財務成本減少12.9%至7400萬美元，未償還貸款的平均利率為3.1%，按年跌0.1個百分點。