菜鳥攻港快遞 暫涉80自提點

承諾「次日達」 收費每公斤15元起

菜鳥香港本地快遞負責人朱銳指出，「菜鳥EASY寄」將分階段在港逾700多個自提點推出服務，現階段已在約80個自提點提供服務，預計今年底前將擴展至全線自提點。用戶可通過菜鳥香港App完成填寫寄件信息等，再選擇菜鳥自提點快速寄件。菜鳥將作出「次日達」承諾，每日截單時間為下午4時；自提點寄件收費為每公斤15元起。

她指出，菜鳥在港倉庫的面積近2萬平方米，分布於九龍及新界核心區域，物流團隊有近1000名員工。朱銳表示，低價並非核心的業務策略，新服務強調性價比，菜鳥在港投入達至一定規模及能力，可為用戶提供成本較低、相對優惠的價格。

菜鳥香港的B2C解決方案已與iHerb、Kicks Crew、MyFood等平台及商家合作，同樣承諾最快「次日達」。菜鳥集團香港本地快遞大客戶高級經理余逸詩稱，有別於友商，企業客戶可選擇自行送貨到分撥集散中心，節省更多成本。