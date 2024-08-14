明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

碧桂園服務盈警 料核心利潤半年最多減37%

【明報專訊】物管股碧桂園服務（6098）昨發盈警，料2024年上半年剔除關聯方貿易應收款減值撥備後的核心淨利潤約17億至18.7億元（人民幣，下同），相對2023年上半年核心淨利潤為26.95億元，下跌36.9%至30.6%；2024年上半年純利約13.6億元至15.5億元，按年跌42.2%至34.1%。2024年上半年淨利潤則為14.7億至16.5億元，按年跌40.9%至33.7%。上半年綜合收入為209億元至212億元，較2023年上半年207.33億元，按年增0.8%至2.25%。

集團稱，上述的下降情况主要是由於出於謹慎性原則而對若干信用風險顯著上升的客戶，於集團完成履約義務且已收取該等客戶的對價時，方將收取的對價確認為收入導致。

同時，對來自於若干獨立第三方風險客商的貿易應收款項增加計提信用減值損失；集團持有的若干財務投資相關收益下降；及外部不利因素影響、企業經營管理因素、由於各業務毛利率不同且其在總收入中的比例發生變化與集團主動提升服務品質等原因導致其業務毛利率下跌。

上半年綜合收入上升，集團稱由於物管服務、社區增值服務及「三供一業」業務收入綜合增加，疊加集團主動壓降關聯方業務規模導致非業主增值服務收入下降，城市服務及商業運營服務收入減少的綜合影響導致。

上 / 下一篇新聞

內地上月新貸2680億 遠遜預期 消費不振 短期貸款大減2216億
內地上月新貸2680億 遠遜預期 消費不振 短期貸款大減2216億
亞股續漲 日股收復「股災」跌幅
亞股續漲 日股收復「股災」跌幅
恒指再漲62點 連升5日
恒指再漲62點 連升5日
MSCI今年剔出182隻中資股 中國市場佔比高位跌18百分點
MSCI今年剔出182隻中資股 中國市場佔比高位跌18百分點
中生製藥半年多賺1.4倍 派息大增五成
中生製藥半年多賺1.4倍 派息大增五成
港燈中期少賺3.6％ 派息0.1594元
港燈中期少賺3.6％ 派息0.1594元
渣打中小企營商指數疫後低 反映營商信心續弱 5分項指數全跌
渣打中小企營商指數疫後低 反映營商信心續弱 5分項指數全跌
騰訊音樂經調整純利升23% 料ARPPU增速加快
騰訊音樂經調整純利升23% 料ARPPU增速加快
菜鳥攻港快遞 暫涉80自提點
菜鳥攻港快遞 暫涉80自提點
陽光房地產基金可分派收入跌12%
陽光房地產基金可分派收入跌12%
萬洲純利升逾八成 中期息倍增
萬洲純利升逾八成 中期息倍增
長江生命科技中期少賺97%
長江生命科技中期少賺97%
利郎中期盈利增3.6% 派息持平
利郎中期盈利增3.6% 派息持平
光大水務中期純利跌8%
光大水務中期純利跌8%
星巴克突換帥 股價飈逾兩成 新CEO尼科爾曾成功改革Chipotle
星巴克突換帥 股價飈逾兩成 新CEO尼科爾曾成功改革Chipotle
WSJ：華為準備推新AI晶片 表現被指勝過Nvidia B20
WSJ：華為準備推新AI晶片 表現被指勝過Nvidia B20
英失業率意外降至4.2% 鎊匯急升0.5%
英失業率意外降至4.2% 鎊匯急升0.5%
楊智佳：中藥股毋懼經濟弱 聯邦制藥可吸
楊智佳：中藥股毋懼經濟弱 聯邦制藥可吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：風險貨幣首選澳元
姜靜：風險貨幣首選澳元
技術取勝：丘鈦科技宜突破5元關
技術取勝：丘鈦科技宜突破5元關
劉思明：港股乏明顯主題 個別業績股尋寶
劉思明：港股乏明顯主題 個別業績股尋寶
周顯：港需要衰退 固本培元
周顯：港需要衰退 固本培元
湯文亮：債主被鬧 又唔敢反駁
湯文亮：債主被鬧 又唔敢反駁
代理短炒錦鞍苑 逾3個月帳賺兩成 兩房已補價400萬沽 實呎9975元
代理短炒錦鞍苑 逾3個月帳賺兩成 兩房已補價400萬沽 實呎9975元
太古城3房撻訂貨1338萬重售 兩個多月賣平35萬
太古城3房撻訂貨1338萬重售 兩個多月賣平35萬
市建局啟德道降分紅比例 可分期最長5年
市建局啟德道降分紅比例 可分期最長5年
PRINCE WESIDENCE轉售為租 1房連家俬月租1.6萬起
PRINCE WESIDENCE轉售為租 1房連家俬月租1.6萬起
凱旋門特色戶7.6萬租出 呎租82元
凱旋門特色戶7.6萬租出 呎租82元
利奧坊‧壹隅屆現樓 高層景觀開揚
利奧坊‧壹隅屆現樓 高層景觀開揚
住客會所洋溢和式氛圍
住客會所洋溢和式氛圍
基金特區：安聯投資周浩乾：美倘減息 利好部分亞洲本幣債
基金特區：安聯投資周浩乾：美倘減息 利好部分亞洲本幣債