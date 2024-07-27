MSCI今年剔出182隻中資股 中國市場佔比高位跌18百分點

印度台灣市場佔比上升

經今次剔除60隻中資股後，相信包括紅籌、H股、N股（美國上市）及A股的中資股佔MSCI新興市場指數佔比，勢將與印、台股佔比進一步拉近。是次季檢MSCI標準全球指數納入27隻新股份，剔除96隻股份，當中以MSCI中國指數內剔除的60隻中資股最多。60隻出局股中資股，包括56隻A股及4隻H股。4隻H股分別為中國中免（1880）、福萊特玻璃（6865）、贛鋒鋰業（1772）以及廣發証券（1776）。

據彭博資料數據顯示，是次剔除MSCI的中資股以廣發証券的總市值約885億元最高，單計在港上市的H股市值亦達109億元。MSCI中國指數只納入兩家內企華能瀾滄江水電（滬：600025）及勝宏科技（深：300476），是次所有指數成分股變動將於本月30日收市後生效。另外，MSCI香港指數則僅剔除大古地產（1972），沒有新股份被納入指數內。

據彭博數據顯示，MSCI新興市場指數內中國市場的佔比，由2021年7月的32.1%跌至上月的22.33%。同時亦較2020年高峰時約40%，累跌近18個百分點。由此同時，印度及台灣佔比則分別由3年前的10.8%及14.4%，升至19.99%和18.39%。

內地A股及港股近期疲弱，受內房問題等影響股票市場表現，內地及香港市場自2021年蒸發數萬億美元，令其他亞洲市場如印度及台灣，成為內地股市的替代品。當中印度市值更於上月16日達到近5.19萬億美元市值新高，台灣主要股指台灣加權今年以來亦錄得21%升幅，令印度及台灣市場近期成為新興市場投資組合的新寵。