恒指再漲62點 連升5日

成交連續兩日跌至近700億

大市成交雖然低迷，但是手機設備股、中資電訊股及俗稱「三桶油」的中資石油股表現向好。手機設備股中，小米（1810）、舜宇光學（2382）、瑞聲（2018）及獲大行中信里昂上調目標價的丘鈦科技（1478）分別升2.67%、2.54%、3.83%及17.28%，丘鈦科技更打入十大升幅之列。三大中資電訊股中國移動（0941）、中國聯通（0762）及中國電信（0728）亦分別升1.48%、3.18%及1.91%，中國聯通更為升幅最大藍籌股。

「三桶油」中國海洋石油（0883）、中國石油（0857）及中國石化（0386）分別升1.57%、0.9%及0.61%，中石化股價更連升3日。就連在MSCI季度檢討後，在MSCI香港指數剔除的太古地產（1972）股價亦見做好，全日升2.04%。

重磅股騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）及匯豐控股（0005）分別升0.96%、0.26%、1.45%、0.16%，帶動大市企穩。不過多隻線上健康股向下，當中重磅股阿里健康（0241）及京東健康（6618）分別跌4.94%及2.38%。4月上市半新股的天津建發（2515）股價再暴跌51.82%，低見0.53元，頓變「毫子股」並見歷史新低。

南向通「北水」淨流入港股有19.18億元，較周一減少。在眾股份中，以中國移動獲淨流入5.6億元佔最多，其次騰訊及中海油亦分別獲得4.8億及1.6億元資金淨流入。不過追蹤港股走勢的盈富基金（2800）則錄淨流出7.88億元。