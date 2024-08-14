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經濟

亞股續漲 日股收復「股災」跌幅

【明報專訊】日本國會擬下周五（23日）舉行特別會議探討日本央行上月底加息決定，日央行行長植田和男將應邀出席，財務大臣鈴木俊一亦會出席，該會議由眾議院金融事務委員會主持。市場解讀日央行將面對市場就加息引發日股急瀉的質詢，或暫緩日央行進一步加息意向。日圓匯價繼續回軟，市場憧憬日圓套息交易拆倉暫紓緩，日股假後急漲近3.5%，連同亞洲股市普遍靠穩。日股昨更已完全收復上周一（5日）「股災」日的失地。

日國會特別會議討論加息

據彭博報道，植田和男將於當日早上9時30分會議上回應貨幣政策的質詢，問題或主要圍繞上月底日央行宣布加息的決定，以及植田和男「鷹派」言論導致日圓上升引爆日股「股災」。彭博上周二（6日）已引述日本反對派議員指出，日央行的加息決定毫無疑問成為日本貨幣政策的轉捩點，並對股市和匯市產生影響。

是次召開特別會議或暫緩央行加息意向，以日圓連日回軟，兌美元一度回至近148水平，每百日圓兌港元回落至5.2算。另一方面，日股繼續回升，周一假期後復市急彈逾3%，日經225指數收報36,232點，升1,207點或3.45%，而東證股價指數亦升70點或2.83%，收報2553點，均已完全收復上周一股災的跌幅。

日圓回軟 兌美元曾跌近148

台股早於本周一收復8月5日的失地，台灣加權指數昨收報21,796點，升23點或0.11%；韓國綜合股價指數收報2621點，微升0.12%，仍低於8月2日收市價2%。

日央行上月底拍板加息縮表，植田和男議息後曾指出，央行沒有明確長期政策路向，如果當前經濟和價格前景能夠實現，日本將繼續加息，而0.5厘不是央行所認為的利率上限，觸發日圓套息交易平倉，資金從新興市場撤出。加上8月2日晚美國公布的非農就業數據較預期差，令市場憂慮美國經濟有衰退風險，觸發8月5日亞洲市爆發「股災」，日經指數當日瀉4451點，其中金融和晶片相關股成重災區；同日包括台、韓等亞太區主要股市亦急跌爆發「股災」。

相關字詞﹕日圓 加息 植田和男 日本央行

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